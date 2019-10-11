Возможность улучшить свои жилищные условия получили 127 семей Молодым семьям помогут в реализации свидетельств на соцвыплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке», сообщили в пресс-службе мэрии.

Обладателям таких свидетельств настоятельно рекомендуют не затягивать со сроками приобретения жилья. Тем, кто по каким-то причинам не успевает им воспользоваться или кому необходимо содействие, следует обращаться к специалистам городской администрации.

Как уточнили в управлении по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока, в этом году возможность улучшить свои жилищные условия получили 127 семей. Все они стали обладателями свидетельств на предоставление соцвыплаты на приобретение либо строительство жилья по городской программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке». Суммы у всех разные – они зависят от количества членов семьи и варьируются от 700 тысяч до 2 миллионов рублей.

По данным на 9 октября, 108 молодым семьям предоставлена социальная выплата на сумму 116 451 232,98 рубля, 19 семей – в процессе реализации права на получение выплаты.

Глава города поручил оказать молодым семьям необходимую помощь, чтобы свидетельства были реализованы вовремя, до конца октября.

«Прошу специалистов внимательно отнестись к каждой семье, у которой возникли вопросы с реализацией права, – подчеркнул Олег Гуменюк. – Знаю, что их немного, но они есть. Со своей стороны, мы должны сделать все, чтобы люди не утонули в бюрократических проволочках и не ходили бесконечно по кабинетам».

В управлении по учету и распределению жилой площади напоминают: по всем вопросам, касающимся программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке», можно обращаться ежедневно по адресу ул. Ильичева, 15, а также по телефонам: 2614-048, 2614-416.

Напомним, что участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» могут стать семьи, где оба супруга (либо один родитель в неполной семье) являются не старше 35 лет. При условии, если семья по каким-то причинам не сможет реализовать свидетельство на социальную выплату в текущем году, она сохраняет право на участие в программе в последующие годы на общих основаниях.

Автор: Отдел новостей «В »