Северокорейских рыбаков задержали. Теперь лечат Находкинский городской суд отправил под арест еще пятерых северокорейских рыбаков, подозреваемых в нападении на российских пограничников, сообщил агентству «Интерфакс» представитель суда.

Ранее Находкинский городской суд арестовал 11 граждан КНДР, которые оказали активное сопротивление российским пограничникам при задержании в море. Таким образом, количество арестованных северокорейских рыбаков увеличилось до 16.

Напомним, что 17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые занимались браконьерским промыслом. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один – огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда было задержано свыше 160 северокорейских моряков.

Задержания браконьеров из КНДР продолжались еще несколько дней в период с 27 сентября по 2 октября. В общей сложности было задержано более 570 северокорейских рыбаков на шхунах и мотоботах.

Между тем, как сообщила агентству «Интерфакс» председатель Приморской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Татьяна Чернилевская, задержанным браконьерам, которые находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) в Находке, оказывается необходимая медицинская помощь. Накануне его посетили члены Приморской ОНК.

«Северокорейские рыбаки обеспечены постельными принадлежностями, питанием, оказывается необходимая медпомощь. При нас двоих осмотрели квалифицированные медики», – сказала Чернилевская.

По ее словам, один из задержанных болен туберкулезом. Он содержится в отдельном медицинском изоляторе, в хороших условиях. Его посетили врачи скорой помощи, поскольку в ИВС нет медобслуживания.

«Мы присутствовали при том, как ему мерили давление, оно у него было высокое. Ему выдали необходимые лекарства, – сказала она. – Еще один из задержанных привлек наше внимание тем, что у него воспаление глаза. При нас его осмотрел врач, сказал, что это конъюнктивит. Нам сообщили, что в ближайшее время этого задержанного отвезут к офтальмологу».

По словам Чернилевской, все граждане КНДР содержатся в камерах друг с другом.

«Переполнения камер нет. ИВС Находки рассчитан на 50 человек, на момент нашего посещения там находилось 37 человек», – добавила она.

Один из арестованных северных корейцев переведен из ИВС Находки в СИЗО Владивостока.

«Насколько я понимаю, он оказал сопротивление при задержании, получил телесные повреждения. Он по состоянию здоровья переведен в СИЗО-1, где есть больница», – добавила председатель Приморской ОНК.

Она отметила, что находящиеся в ИВС Находки лишены возможности совершать прогулки, поскольку изолятор находится в здании городского УВД, где специального дворика для прогулок нет.

Автор: Отдел новостей «В»