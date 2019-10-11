В детском саду зацветут именные магнолии Добровольцы, воспитанники Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, малыши из детского сада № 156 и дети из семей, находящихся в социально опасной ситуации, приняли участие в акции по высадке магнолий во Владивостоке.

Аллея, получившая название «Тепло наших рук», появилась на территории детского сада на Космонавтов, 7, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснила организатор акции, руководитель благотворительного детского фонда «Тепло наших рук» Ирина Наркевич, идея создать такую аллею родилась давно. Ее поддержали Ботанический сад-институт ДВО РАН, добровольцы и городская администрация.

«Хочется сказать всем большое спасибо. Мы высадили саженцы магнолий и вместе с детьми дали каждому дереву имя. Сейчас мальчишки и девчонки из детского дома и детсада регулярно поливают деревья и обещают о них заботиться», – подчеркнула Ирина Наркевич.

«Вроде бы серьезное мероприятие – посадка деревьев. Но получился настоящий праздник, причем не только для детей. Взрослые получили удовольствие от процесса не меньше», – поделилась впечатлениями участница акции Анна Галактионова.

«Очень понравилась идея фонда дать каждому деревцу свое имя. Вот и будет расти не просто магнолия, а Дружба и многие другие», – добавила Наталья Пашенцева.

Напомним, что во Владивостоке до 27 октября проходит месячник по санитарии и благоустройству. Неравнодушные граждане, предприятия и организации всех форм собственности наводят порядок в своих дворах, парках, скверах, на побережье и других городских пространствах.

Автор: Отдел новостей «В»