Олег Гончаров, спасший детей в море, награжден посмертно медалью «За спасение погибавших» Житель Владивостока Олег Гончаров, отдавший свою жизнь ради спасения тонущих в море детей, за свой героический поступок в прошлом году был представлен посмертно к наивысшей награде города – знаку отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени. 4 октября указом президента герой посмертно награжден медалью «За спасение погибавших», сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним: трагедия случилась в конце августа 2017 года. Олег Гончаров отдыхал вместе со своими близкими и друзьями на побережье неподалеку от острова Петрова. Ближе к вечеру на море разыгрался сильный шторм. Когда отдыхающие собирали вещи, они услышали крики о помощи – тонули дети. Олег Гончаров, Семен Перетягин и Василий Клюкин бросились на помощь. Детей удалось спасти. Но Олег и Семен погибли.

За проявленный героизм Семен Перетягин, как сотрудник МЧС, был удостоен награды посмертно по месту работы.

Близкие погибшего Олега Гончарова тогда обратились в администрацию Владивостока с просьбой представить геройски погибшего мужчину к награде. Посмертно в прошлом году героя представили к наивысшей награде города – знаку отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени. Награду вручили матери погибшего.

Администрация приморской столицы также подготовила соответствующие документы для награждения героя государственной наградой – медалью «За спасение погибавших».

Автор: Отдел новостей «В»