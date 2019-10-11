В воскресенье на центральной площади будет зрелищно и громко В воскресенье, 13 октября, на центральной площади дальневосточной столицы состоится масштабное дрифт-шоу DSL Drift Shifters.

В нем примут участие любители дрифта не только из Владивостока, но и других городов Приморья, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дрифт-шоу пройдет при поддержке городского управления развития физической культуры и массового спорта. Организаторы отмечают, что во время шоу на центральной площади города будет «зрелищно и громко». Участникам соревнований предстоит продемонстрировать скорость, маневренность, точность, ловкость и другие умения.

Помимо красочных выступлений дрифтеров в программе мероприятия также значатся конкурсы, развлечения, угощения и розыгрыши призов от партнеров.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 12 часов.

Автор: Отдел новостей «В»