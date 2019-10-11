Ремонт в «Кванториуме» выходит на финишную прямую Ремонтные работы в технопарке «Кванториум» во Владивостоке близятся к завершению, сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне рабочие начали сборку входной витражной группы дверей. Пока одна бригада готовила конструкции к установке, другая завершала утепление смонтированной крыши. Работа кипит во всем здании. Здесь штукатуры, электрики, монтажники, сантехники, инженеры по вентиляции – всего 28 специалистов заняты на объекте.

«Не только мы с нетерпением ждем окончания всех работ, но и ребята, которым предстоит заниматься в «Кванториуме». Это новое слово в развитии дополнительного образования во Владивостоке. В городе появится современная территория для максимального раскрытия детского потенциала», – рассказывает директор Дворца детского творчества.

Оксана Соловьева напомнила, что в ноябре Дворец детского творчества отметит свое 80-летие. Главные работы в административном корпусе завершены. На его крыше установили новый стеклянный купол, пропускающий максимум солнечного света.

«Сейчас полностью доделываем изоляцию. Остались важные штрихи, чтобы никакие осадки больше не мешали занятиям», – говорит мастер участка Вячеслав Киселев.

Он говорит, что на объекте работают специалисты самого разного профиля. Сейчас больше штукатуров и плиточников. Первые готовят стены в каждом из «квантов» – так здесь называют аудитории для занятий. Вторые укладывают плитку на прогрунтованные поверхности в новых туалетных комнатах. В помещениях «Кванториума» смонтирована новая система отопления, которого раньше не было, проведена современная вентиляция, в будущих лабораториях для занятий установят еще и кондиционеры.

«Своего часа сейчас ждут новая мебель и оборудование, которые мы закупили для занятий с подростками. Как только завершится ремонт, сразу начнется его монтаж и установка», – говорит Оксана Соловьева.

Семь лабораторий – семь направлений для творчества, среди которых промдизайн-квантум, хайтек, IT-квантум, биоквантум, VR-AR-квантум, энерджиквантум, промробо-квантум. Также дети смогут дополнительно заниматься английским языком, математикой и шахматами.

«Пытливым детским умам будет где развернуться. Оснащение аудиторий продуманы таким образом, чтобы все занятия проходили в максимально свободной и творческой атмосфере, – продолжает директор ДДТ. – Занимаясь в «Кванториуме», ребята смогут понять, что они хотят делать в будущем. Это очень важно перед поступлением в вузы, чтобы потом не было сожалений о неверном выборе профессии».

Автор: Отдел новостей «В»