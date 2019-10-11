Земля леопарда раскрыла еще одну тайну Палеонтологи ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН обнаружили в пещере Сухой на территории ФГБУ «Земля леопарда» останки носорога Мерка возрастом около 50 тыс. лет. Ценная находка подтвердила предположение ученых о том, что это теплолюбивое животное обитало на территории современного Приморья, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Носорог Мерка – представитель животного мира плейстоцена (эпохи четвертичного периода, начавшейся 2,6 миллиона лет назад и закончившейся 11,7 тысячи лет назад). Похожие на современных носорогов, эти животные вели одиночный образ жизни, питаясь в основном травой и листьями. Носорог Мерка – предшественник шерстистого носорога, чьи останки встречаются значительно чаще. До недавнего времени кости носорога Мерка находили в основном на территории современной Европы и Китая, однако открытия 2019 года позволили установить восточные границы его ареала.

Раскопки в пещере Сухой на «Земле леопарда» проводились осенью 2019 года под руководством доктора биологических наук Михаила Тиунова. Судя по многочисленным находкам древних костей, десятки тысячелетий назад в этой пещере жили гиены. Именно благодаря им Сухая оказалась настоящей сокровищницей для палеонтологов. Хищники приносили в свой «дом» мясо и кости убитых животных, среди которых оказались и носороги Мерка.

Обладая мощными челюстями, гиены в буквальном смысле перемалывали кости животных. В связи с этим до наших дней в пещере сохранились только зубы редких для Приморья носорогов. Отличить носорога Мерка от шерстистого ученым удалось по толщине зубной эмали и строению корней. Этот же метод использовался учеными для идентификации зубов носорога из другой пещеры в Приморье – Тетюхинской, где ранее также были обнаружены останки этого животного. Однако полная уверенность в открытии нового для Приморья палеонтологического вида появилась только после раскопок на «Земле леопарда».

«Буквально год назад носорог Мерка впервые был обнаружен на Дальнем Востоке – в Якутии, в устье реки Яна, – поясняет профессор Михаил Тиунов. – Сейчас это самая северная граница известного ареала, тогда как находка останков этого носорога в Приморье показывает крайний восточный предел области его распространения. Это значимое открытие для общего представления о виде. И если в пещере Тетюхинской было обнаружено только несколько фрагментов зубов, то в пещере Сухой их было найдено значительно больше – 93 осколка. Это говорит о том, что на территории современной «Земли леопарда» носорогов Мерка было достаточно много».

Находки останков носорогов Мерка на Дальнем Востоке подтверждают тот факт, что десятки тысяч лет назад климат этих мест был совсем другим. Гладкокожий рогатый зверь круглогодично питался растениями и только после значительного похолодания исчез с этой территории, уступив место своему более морозостойкому преемнику – шерстистому носорогу.

«Каждый год ученые делают все новые открытия на уникальной территории «Земли леопарда» – от находок животных древней плейстоценовой фауны до впервые отмеченного в России водяного оленя, – комментирует Юрий Дарман, кандидат биологических наук, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке. – Меняются эпохи, меняется климат, и задача заповедников – заносить все это в «Летопись Природы».

Помимо останков носорога Мерка в ходе раскопок в пещере Сухой ученые обнаружили массу костей других животных. Среди них – доисторические гиены, медведи, барсуки, зайцы, волки, мыши, лисы и множество других зверей, видовую принадлежность которых предстоит выяснить в ходе лабораторных исследований. Поэтому специалисты уверены: впереди еще немало открытий.

Автор: Отдел новостей «В»