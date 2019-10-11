Юные художники нарисуют ваш портрет Праздничную программу готовят для жителей и гостей Приморья в честь 81-й годовщины со дня его основания, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в департаменте культуры, главный праздник пройдет во Владивостоке на набережной Спортивной гавани.

«Состоится традиционный концерт, на котором выступят творческие коллективы Приморья – духовой оркестр Приморского колледжа искусств, танцевальные ансамбли, региональное отделение Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, представители которого проведут мастер-классы для всех желающих. Запланирован пленэр детской школы искусств, в рамках которого юные художники будут рисовать портреты гостей праздника и дарить им на память», – сообщили в ведомстве.

На площадке у амфитеатра раскинется выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и уже полюбившаяся жителям края фотосушка – любой желающий сможет принести снимки о любимом крае и повесить их «сушиться».

«Мы также пригласили участвовать в торжестве деятелей из муниципалитетов, которые представят свои площадки. Так, на празднике соберутся представители села Вольно-Надеждинского – станичное казачье общество «Аркуда», национального парка «Бикин», общественной организации Уссурийского казачьего войска «Союз казачества Дальнего Востока», которые проведут мастер-классы по владению шашки и побалуют гостей праздника традиционными угощениями», – подчеркнула директор департамента культуры Елена Бронникова.

Организаторы праздника также предусмотрели площадку для спортивных игр. Она включит в себя поле для мини-футбола и две площадки для стритбола.

Празднование Дня Приморского края состоится в следующее воскресенье, 20 октября, на набережной Спортивной гавани (амфитеатр, пространство вокруг фонтана) с 12.00 до 16.00.

Автор: Отдел новостей «В»