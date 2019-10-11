На помощь зовут народный контроль Мэрия просит горожан сообщать о дефектах, которые появляются на уже отремонтированных дорогах

Во Владивостоке продолжаются большие ремонтные работы. На части объектов они уже подходят к концу, на других – в самом разгаре. Специалисты постоянно контролируют подрядчиков, но просят и горожан проявить свою активную гражданскую позицию, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Если вы заметили, что на улице, где в этом году или в прошлом были проведены ремонтные работы, уже провалились люки, начал рушиться тротуар или в асфальте образовались ямы и неровности, сообщите об этом в мэрию.

Направить обращение можно через интернет-приемную или любым другим удобным способом – «Почтой России» или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания на Океанском проспекте, 15/3.

Специалисты городской администрации поясняют, что на большинство работ распространяются гарантии. Восстанавливать недочеты или некачественное покрытие подрядчики будут за свой счет.

«Есть практика, когда мы заставляем подрядчиков устранять дефекты и восстанавливать те участки, которые находятся на гарантии. Они это делают за свой счет, – отметил глава города Олег Гуменюк. – Просим горожан также активно участвовать в этом вопросе и сообщать нам о возникающих дефектах на отремонтированных дорогах».

Так, мэрия обязала подрядчика, проводящего ремонтные работы на улице Кирова, за свой счет уложить асфальт в районе дома № 16. Как объяснили в пресс-службе муниципалитета, организация не выполнила условий контракта – уложила асфальтовое покрытие на этом участке, не проведя ремонт ливневки.

На объекте накануне побывал глава Владивостока и указал строителям на недочеты, которые потребовал оперативно устранить.

«Дополнительные работы оплачивать не будем. Ваша вина в том, что вы вовремя не отремонтировали ливневку и уложили первый слой асфальта. Каждый подрядчик должен понимать свою ответственность в первую очередь перед жителями города. Хорошее дело – долгожданный ремонт дорог – жителям уже не в радость, и в этом виноваты вы и плохая организация строительных работ. Имейте в виду, что плохие работы принимать и оплачивать мэрия не собирается. Не забывайте и о гарантиях. Все, что сделано плохо, заставим переделывать, а также заплатить штраф, если работы не будут завершены в срок», – сказал мэр.

Он также распорядился, чтобы при производстве работ не ограничивали движение по улице Кирова в дневное время.

«Делать только по ночам, когда люди уже дома. Днем движение должно быть открыто. Начнете в ночь с пятницы на субботу и должны закончить до понедельника», – сказал Олег Гуменюк.

В связи с проведением ремонта участка сети ливневой канализации с пятницы до понедельника будут вводиться ограничения движения на данном участке с 23 часов вечера до 6 часов утра.

Справка «В»

В числе адресов, где в прошлом году провели комплексные ремонтные работы, – участки дорог по улицам Бестужева, Светланской (от остановки «ДВГТУ» до пересечения с Шефнера), Прапорщика Комарова (от Пограничной до Алеутской и от Океанского проспекта до Уборевича), Адмирала Кузнецова (от Адм. Юмашева до Адм. Спиридонова), Карьерной, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров (от остановки «Трудовая» до «Малый Улисс»), Русской (от Русской, 55б до пересечения с Раевского), Спортивной (от Борисенко до площади Луговой) и Порт-Артурской. Если вы увидели дефект на дороге или тротуаре, сообщите об этом в администрацию города.

Автор: Отдел новостей «В»