Смеется тот, кто Джокер Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит триллер «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли, ужасы «Добыча», отечественные драмы «Волшебник» и «Люби их всех», анимационная лента «Эверест», документалка «Акварель» и мелодрама с Джульетт Бинош «Та, которой не было».

«Джокер» (18+)

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Драматический спин-офф (сюжетное ответвление) комиксов про Бэтмена, посвященное целиком главному злодею серии – Джокеру. Фильм раскрывает предысторию антигероя: как хищное общество сделало из ранимого комика-простофили, терпящего фиаско по всем фронтам, гения криминального мира. Лента получила главный приз Венецианского кинофестиваля, чем заранее создала о себе реноме серьезного кино.

Может ли вселенная комиксов родить что-то кроме блокбастеров о людях в латексной одежде? Вопрос увлекательный. Правда, не стоит идти на картину с завышенными ожиданиями. Все-таки игра с высокими материями для данного жанра остается пока данью моде. Редкими интеллектуальными вставками авторы скорее пытались оправдать примитивную фабулу, замаскировать сюжетные прорехи и отсутствие нормальной мотивации у героев. Самый глубокий и мотивированный персонаж, родившийся на основе комикса, это Таннос из недавних «Мстителей». Но и тот в ландшафте серьезного кино смотрелся бы неотесанным буратинкой.

«Добыча» (16+)

Трудного подростка отправляют на перевоспитание на безлюдный заброшенный остров по популярной «программе выживания в экстремальных условиях». Но вскоре парень понимает, что на острове он далеко не один…

«Волшебник» (12+)

В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

«Люби их всех» (18+)

У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому – Надежда. И почти всем – Любовь. К каждому из мужчин у нее особый подход. Но они всегда платят – и чтобы ее завоевать, и чтобы от нее избавиться. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство?

«Эверест» (6+)

Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато ее новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой – на Эверест.

«Акварель» (12+)

Фильм погружает зрителя в путешествие по преобразующей красоте и необузданной мощи воды, человек по сравнению с которой – ничто. Вода – главный герой фильма, и она показана во всех своих проявлениях и во всем масштабе: от опасных замерзших вод Байкала и страдающего от урагана «Ирма» Майами до величественных ледников Гренландии и мощного водопада Анхель в Венесуэле.

«Та, которой не было» (16+)

Несколько лет назад Клэр тяжело пережила измену мужа и развод. Постепенно ее жизнь наладилась: она преподает в университете, воспитывает двух мальчиков и встречается с молодым любовником. Но однажды тот, высмеяв ее чувства, исчезает. Мир Клэр рассыпается на осколки. Желание спастись от отчаяния – это прямая дорога к психоаналитику или… создание фальшивого профиля в «Фейсбуке».

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ