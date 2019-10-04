Рыбные ряды: подешевела дальневосточная горбуша Этому способствовало увеличение предложения из регионов промысла и на складах в портах Приморья.

По данным пресс-службы Росрыболовства, в оптовом звене стоимость самой востребованной из лососевых рыбы упала на 4 % – до 120 рублей за килограмм.

В то же время активизация закупок переработчиками обеспечивает положительную динамку цен на атлантическую сельдь и скумбрию, стоимость которых выросла на 3,8 % и 2,5 % – до 83 рублей и 125 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились.

В общем, за прошлую неделю средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,2 %, отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Автор: Отдел новостей «В»