Сбор мусора повышает экологическую культуру С начала года в Приморье более 2,5 тысячи человек приняли участие в 76 экологических акциях. Очищено почти 80 километров берегов водных объектов, сообщили в пресс-службе региона.

Как отметили в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, основная цель таких акций – не только очистить от мусора реки и озера Приморья, но и повысить экологическую культуру населения, развить навыки раздельного сбора отходов и формирования бережного отношения к природе.

Экологические акции, которые прошли на берегу озера Ханка и на побережье бухты Ахлестышева во Владивостоке, поддержали Международную экологическую акцию Программы ООН и Международной ассоциации озерных регионов «Чистые берега Евразии», проводившуюся под патронажем Минприроды России. Мероприятия начались на побережье Приморья и завершились на берегах Женевского озера в Швейцарии.

Особенно активно поддержали проведение акций во Владивостоке, Дальнегорске, Находке, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Партизанске, Михайловском, Октябрьском, Ольгинском, Красноармейском, Тернейском, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, Шкотовском районах.

«Совместно с общественными организациями, трудовыми коллективами, просто активными жителями мы продолжим экологические мероприятия, в том числе по раздельному сбору отходов на побережьях водных объектов», – пояснили в ведомстве.

В сентябре – октябре пройдут экоакции по раздельному сбору отходов.

«Они будут проходить на территории Дальнереченска, Спасска-Дальнего и Уссурийска под девизами: «Защити Землю, на которой живешь!» и «Чистый берег», – отметили специалисты.

В департаменте добавили, что участники будут обеспечены необходимым инвентарем, питьевой водой, запланировано выступление ученого-эколога Дальневосточного отделения Российской академии наук. Под руководством специалиста состоится исследование отходов искусственного происхождения. Все участники получат памятные дипломы.

Для получения дополнительной информации по вопросам участия в акциях и выдачи пакетов и перчаток с фирменным стилем можно обращаться по телефону 8 (423) 221-51-85.

Автор: Отдел новостей «В»