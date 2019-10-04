Лососи осваивают Северный морской путь Росрыболовство не рассматривает Севморпуть как замену железнодорожным перевозкам. Альтернативный маршрут может оттянуть около 50 тыс. тонн рыбы и частично разгрузить порты Приморья в пиковые периоды, считают в ведомстве, пишет портал Fishnews.

Лососевая путина на Дальнем Востоке подходит к концу, и, по оценке Росрыболовства, вылов предприятий превысит 480 тыс. тонн. Часть этого объема отправится в западные регионы России по Северному морскому пути, заявил на Международном конгрессе рыбаков, открывшемся в четверг во Владивостоке, заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. Он отметил, что лихтеровоз «Севморпуть» уже перевез первую партию контейнеров.

По словам замруководителя Росрыболовства, в этом году северным маршрутом уйдет порядка 25 тыс. тонн рыбопродукции.

«Дальше мы планируем, что если лихтеровоз «Севморпуть» сможет делать три ходки, а Атомфлот обещает нам четыре, то мы выйдем на объем порядка 50 тыс. тонн», – указал представитель федерального агентства.

Савчук отметил, что Северный морской путь – это перспективное направление. Но СМП никак не заменит железнодорожную составляющую, в том числе из-за сезонности. Замглавы рыбного ведомства добавил, что перевозка морем получается на 20-30 % выгоднее по стоимости по сравнению с железной дорогой.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, сейчас цена доставки рыбы поездом от Владивостока до Москвы находится на уровне 14,5-15 рублей за килограмм.

Автор: Отдел экономики «В »