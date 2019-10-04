Перейти на мирные рельсы помогут субсидии Новая субсидия судостроителям, предложенная вице-премьером и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым после совещания по вопросам социально-экономического развития региона, может выделяться каждой верфи под уже заложенное судно.

«Сами судостроители высказались за то, чтобы выделять субсидии тем верфям, кто уже заключил контракт с рыбодобытчиками», – сообщил агентству «Интерфакс» генеральный директор АО «Восточная верфь» Олег Сиденко.

Он отметил, что необходимость такой поддержки объясняется двумя причинами. Первая – практически все судостроительные заводы Дальнего Востока ориентированы на выпуск военной продукции. Вторая – рыбодобытчики смогут получить суда по адекватным ценам.

Новая мера поддержки судостроителей позволит выполнить задачу, поставленную руководством страны по переходу военных заводов на выпуск гражданской продукции.

«Чтобы выпускать линейки рыболовецких судов, нужны иная технология и оснащение», – отметил Сиденко.

Стоимость одного рыболовного судна составляет примерно 1,3 млрд рублей и выше. Судостроители готовы работать с рыбодобытчиками по рыночным ценам, но они порой неподъемны для рыбаков.

«Мера поддержки в первую очередь адресована судостроителям, но благодаря ей рыбаки смогут получать суда за понятные деньги», – полагает Сиденко.

Автор: Отдел новостей «В»