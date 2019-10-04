От судостроителей потребуют сроки, качество и рыночную цену Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу развития судостроения в Дальневосточном федеральном округе, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

В начале недели на территории Хабаровского судостроительного завода собрались первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, руководство Минпромторга России, Минсельхоза РФ, а также представители дальневосточных верфей: АО «Хабаровский судостроительный завод», ПАО «Амурский судостроительный завод», АО «ОСК», ПАО «Славянский судоремонтный завод», АО «Восточная верфь», ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод».

Вице-премьер отметил: по расчетам, для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна должно быть построено 31 судно-краболов.

«Команды, на каком конкретно судостроительном заводе строить, правительство России давать не будет. Рыбакам нужны гарантии, что суда будут построены в оговоренные сроки, с необходимым качеством и по рыночной цене. Тем не менее мы должны найти механизмы поддержки, чтобы большая часть этого заказа пришла именно сюда, на Дальний Восток, чтобы заказчикам было выгодно работать с дальневосточными верфями. Такой механизм должен определить Минпромторг России совместно с Минвостокразвития России», – подчеркнул Юрий Трутнев.

На совещании представители верфей предложили рассмотреть возможность предоставления льготного финансирования судостроительным компаниям на модернизацию производств, обеспечение предприятий электроэнергией.

«Мы на федеральном уровне готовы помогать, разрабатывать механизмы поддержки, предоставлять льготное финансирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока на развитие инфраструктуры. В рамках режимов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток вы можете получить налоговые льготы для создания новых мощностей. Но, чтобы получить заказы на краболовные суда, надо сделать так, чтобы рыбаки были уверены, что эти суда будут построены в необходимые сроки, с необходимым качеством и по приемлемым рыночным ценам. Это, наверное, сегодня и есть самое главное препятствие. Есть дальневосточные верфи, которые уже строят краболовы, но большая часть дальневосточных верфей краболовов никогда не строила. Здесь нужно помочь. Мы будем такие меры поддержки предпринимать», – заметил Юрий Трутнев.

По итогам совещания Минпромторгу России и Минвостокразвития России поручено провести анализ состояния судостроительной промышленности на Дальнем Востоке, в том числе оценить состояние судостроительных площадок ДФО для выполнения заказов на строительство рыбопромысловых судов и краболовов.

Министерства проработают механизм субсидирования судостроительных компаний на строительство краболовных судов на дальневосточных верфях, рассмотрят возможность использования преференциальных режимов, в том числе ТОР и свободного порта. «Нужно найти возможность предоставления целевой субсидии на строительство каждого краболовного судна на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей», – пояснил Юрий Трутнев.

Автор: Отдел новостей «В»