Роскачество рассказало, безопасна ли пластиковая упаковка Пластик – один из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой. Его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом.

Но, чтобы избежать ущерба для здоровья, не менее важно правильно его использовать, говорится в пресс-релизе Роскачества, на который ссылается агентство экономической информации «Прайм».

«Если пластиковое изделие соответствует требованиям безопасности упаковки, то оно безопасно для потребителя. Но важно также и правильно его использовать. Миграция веществ из упаковки в пищу зависит не только от материала тары, но и от конкретных условий ее использования», – отмечается в сообщении.

В частности, из полиэтилентерефталата (маркировка PET(E) или ПЭТ,1) и полиэтилена низкого давления или высокой плотности (HDPE или ПНД,2) делают упаковку для напитков, растительного масла и других жидкостей, например, в бытовой химии. Роскачество обращает внимание, что ранее одноразовую посуду и стаканчики, лотки для мяса производили из поливинилхлорида (PVC или ПВХ, 3), но теперь от его применения постепенно отказываются.

Полиэтилен высокого давления или низкой плотности (LDPE или ПВД,4) используется для производства пакетов и пленок, из полипропилена (PP или ПП,5) делают контейнеры для хранения продуктов, флаконы для шампуней и пакеты для упаковки хлеба или круп, а из полистирола (ПС 6) – некоторые виды одноразовой посуды, например, ванночки с лапшой быстрого приготовления.

Остальные полимеры маркируются цифрой 7 и обозначаются буквами OTHER.

«В эту группу входят все другие виды пластмассы, в том числе сплавы из различных видов, которые почти не поддаются переработке. Такая маркировка была введена для того, чтобы пластик было удобнее сортировать на переработку», – сообщается в пресс-релизе.

Роскачество обращает внимание, что почти все перечисленные в сообщении виды пластика не предназначены для использования при температурах выше 80 градусов, а посуда для разогревания в СВЧ-печи должна иметь специальную маркировку – значок с микроволновой печью. Пластиковую тару лучше не мыть в горячей воде, а бутылки с напитками не надо оставлять под прямыми солнечными лучами или около огня. Кроме того, в таре без соответствующей маркировки нельзя хранить пищевые продукты и напитки, а в бутылки из ПЭТ 1 не рекомендуется снова заливать напитки.

«На посуде, которая предназначена для пищевой продукции, обязательно должна быть соответствующая маркировка: узнаваемый значок с бокалом и вилкой», – предупреждает Роскачество.

Автор: Отдел новостей «В»