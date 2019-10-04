В Приморье каждый третий учитель пенсионного возраста Завтра, 5 октября, в России будут отмечать День учителя – профессиональный праздник всех сотрудников сферы школьного образования. В Примстате накануне праздника опубликовали данные о приморских педагогах.

Так, сегодня образовательный процесс в школах края государственного сектора обеспечивают 12,6 тыс. педагогов, из них 11,5 тыс. (91 %) – учителя. Каждый третий – это учитель 1–4-х и подготовительных классов. Среди педагогов учителя русского языка и литературы занимают 12 %, иностранных языков – 11 %, математики – 9 %, истории, экономики, права и обществознания – 6,5 %, физики, географии, биологии – по 3 %, химии, информатики – по 2,5 %.

Состав педагогического персонала характеризуется высокой долей лиц, имеющих высшее профессиональное образование. Так, в городских общеобразовательных организациях имели высшее образование 82 % учителей, в сельских – 75 %. Из числа учителей, имеющих высшее образование, у 78 % оно было педагогическим.

Проблема с кадрами в общеобразовательных организациях остается актуальной. Молодежь неохотно идет в педагоги. Так, всего 10 % учителей в возрасте до 30 лет. Каждый третий учитель пенсионного возраста. Имели стаж педагогической работы свыше 20 лет 62 % педагогических работников, молодых кадров с опытом работы до 5 лет всего 12 %.

Около 93 % школьных учителей – женщины.

В 2018 году среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составила 38,4 тыс. рублей, что на 6,5 % больше целевого индикатора. Среднемесячная начисленная заработная плата учителей сложилась в размере 37,1 тыс. рублей.

Автор: Отдел новостей «В»