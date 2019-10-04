Приглашают на прогулку с врачом-ортопедом Проект «Мы вместе» завершится во Владивостоке оздоровительной прогулкой «Давайте знакомиться с врачом-ортопедом», сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году участники проекта познакомились с историческим центром Владивостока и удивительными бухтами острова Русского, побывали на конных прогулках и посетили Кравцовские водопады. В социальной акции, которую организует администрация города, участвуют горожане с ограниченными возможностями здоровья и без инвалидности.

На финальную в этом году прогулку горожане соберутся 5 октября в 15 часов у центрального фонтана на набережной Спортивной гавани. Затем все проследуют маршрутом вдоль моря в сторону улицы Батарейной. Там будет сделана остановка на площадке с тренажерами, где пройдет оздоровительная разминка. Затем участники пройдут до верхней площадки набережной.

«Проект «Мы вместе» – это не только познавательные мероприятия, но и в первую очередь возможность для горожан познакомиться друг с другом, пообщаться и, быть может, найти себе друзей. В следующем году мы планируем провести новую серию мероприятий этого любимого многими проекта», – рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника городского управления по исполнению программ по поддержке населения.

Напомним, что социальный проект «Мы вместе» реализуется в рамках муниципальной программы «Доступная среда», участие в нем бесплатное. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8-902-555-4733, 265-00-00.

Автор: Отдел новостей «В »