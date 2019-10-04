Свыше 11 млн рублей выплатили пострадавшим от подтоплений во Владивостоке Администрация Владивостока продолжает выплачивать компенсации жителям районов, пострадавших от подтоплений во время затяжных ливней в августе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день из резервного фонда бюджета города выплачено более 11,448 млн рублей. Всего с начала работы специальной комиссии в администрацию поступило и было рассмотрено 963 заявления от пострадавших.

Так, на 3 октября почти полностью завершились выплаты по тем заявлениям, по которым комиссия приняла положительное решение.

Самая крупная сумма (5,9 млн рублей) направлена на компенсацию за частичную утрату имущества – материальную помощь по этой статье получили 118 человек. Более 3 млн рублей было направлено на компенсацию потери урожая, эту выплату получили 356 человек. 162 человека получили компенсацию за повреждение жилого дома. Сумма выплат составила 1,62 млн рублей. И восемь заявителей получили материальную компенсацию за полную утрату имущества. Средства перечисляются заявителям на расчетный банковский счет.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения прием документов продолжается. С каждым отдельным заявителем в администрации готовы работать индивидуально. Получить консультацию по вопросу получению компенсации можно по телефону горячей линии 209-57-50.

Автор: Отдел новостей «В»