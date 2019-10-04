В подземных переходах Владивостока наводят порядок Ежедневно бригады рабочих убирают мусор в переходах, очищают стены от разноцветных рекламных объявлений и граффити.

Теперь в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города к этой работе подключились и предприниматели, арендующие торговые помещения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты администрации Владивостока отмечают, что собственники и арендаторы зданий и сооружений, согласно новым правилам благоустройства, должны содержать в чистоте фасады зданий и прилегающие территории. Не допускается сброс и складирование мусора, тары из-под продуктов, запрещается расклеивать объявления не в специально отведенных для этих целей местах. Если фасад исписали вандалы, то необходимо оперативно закрасить граффити.

Напомним, что 27 сентября во Владивостоке стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке. Принять участие в уборке краевого центра могут все желающие.

Автор: Отдел новостей «В»