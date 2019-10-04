На употребление наркотиков протестировали почти 15 тысяч подростков В администрации Владивостока состоялось очередное заседание городской антинаркотической комиссии. Его провел начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Игорь Козюра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Первым вопросом стали итоги проведения социально-психологического тестирования школьников на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ. Специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования Ольга Безрук рассказала, что соответствующее исследование было проведено среди подростков в возрасте от 13 до 18 лет в различных образовательных организациях Владивостока. Тестирование проходило анонимно. В результате в 2019 году в нем принял участие 14781 подросток краевого центра.

«Одна из задач тестирования – понять степень информированности школьников о вреде, который могут нанести наркотики организму. Как показали результаты опроса, большинство школьников знают о возможных последствиях и негативно относятся к употреблению наркотических средств», – сказала Ольга Безрук.

При этом специалисты добавили, что тестирование проводится комплексно. Его проходят и педагоги, и ученики. В результате исследование дает четкую картину о количестве учащихся, употребляющих наркотики, а также о тех, кто имеет склонность к этому.

На заседании также рассказали о выявлении фактов управления транспортными средствами в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. По данным представителя городской ГИБДД, за восемь месяцев 2019 года число граждан, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, составило 1031 человек.

Сотрудники управления транспорта администрации Владивостока на заседании подчеркнули, что в 2019 году фактов вождения водителями общественного транспорта в нетрезвом виде зафиксировано не было. Водители перед выходом в рейс проходят предрейсовый осмотр, а в конце рабочего дня – послерейсовый. Также один раз в квартал они в обязательном порядке проходят тестирование на употребление наркотических средств, психотропных препаратов и иных веществ, запрещенных действующим законом.

Автор: Отдел новостей «В»