Пролетную балку ждут испытания Строители подрядной организации по заказу администрации Владивостока продолжают работы по строительству нового надземного пешеходного перехода в районе улицы Олега Кошевого, 25 и 26.

Сейчас к концу подходят работы по монтажу лестничных маршей, впереди – монтаж пролетной балки, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Пролетная балка уже готова. В ближайшее время будет проведена проверка конструкции мостовой инспекцией на заводе-изготовителе. Планируется, что уже в середине месяца ее привезут во Владивосток и приступят к монтажу», – уточнили специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, что строительство надземного перехода на улице Олега Кошевого ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Новый пешеходный переход станет не только безопасным и удобным, но и существенно улучшит движение на данном участке. Переход будет комфортным и для маломобильных граждан – тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Здесь будут установлены специальные лифты.

Автор: Отдел новостей «В»