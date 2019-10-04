Начали с ясеня Специалисты отдела озеленения муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) приступают к формовочной обрезке деревьев во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы этой осенью планируется провести на улицах Русской (от пересечения с проспектом 100 лет Владивостоку до кольца «Багратиона»), Давыдова, 4–6, Окатовой, 3-й Поселковой, Кипарисовой, 20–32, Зои Космодемьянской и других.

Специалисты рассказывают, что формовочная обрезка начинается в городе, как только заканчивается сокодвижение у деревьев. В первую очередь новую форму придают ясеням.

«Основные работы по формовочной обрезке обычно начинаются с середины октября. Чуть раньше сокодвижение заканчивается у ясеней, и мы приступаем к их обрезке в первую очередь», – прокомментировали специалисты.

Помимо этого, регулярно бригады работников СГТ проводят и санитарную обрезку – убирают старые ветви.

«Формовочная обрезка проводится у нас в городе в плановом режиме. Она помогает придать равномерное расположение ветвей и делает крону более привлекательной», – добавили в отделе текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства городской администрации.

Автор: Отдел новостей «В»