Арэс привела полицейских к дому, где скрылся подозреваемый Во Владивостоке служебная собака помогла полицейским задержать мужчину, напавшего на кондуктора, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Напомним, что 1 октября на конечной остановке на улице Сахалинской в трамвае неизвестный мужчина напал на женщину-кондуктора. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась. Подробности происшествия сообщили в городской полиции. Там уточнили, что в дежурную часть поступило сообщение диспетчера. Она рассказала о том, что мужчина, выходящий последним из трамвая, без видимых причин напал на кондуктора. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входили старший инспектор-кинолог Вадим Колесников и служебная собака.

При обследовании места происшествия немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов на улице 2-й Строительной, где сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель Владивостока.

Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Отдел новостей «В»