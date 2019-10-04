ГИБДД рекомендует держать в запасе три секунды В Приморье в минувшую среду, когда туман плотной пеленой накрыл прибрежные районы, значительно ухудшив видимость на дорогах, было зарегистрировано 80 автоаварий, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Из них 70 ДТП – с материальным ущербом, 10 – с пострадавшими. В 80 % случаев происшествия спровоцированы самими водителями, нарушившими правила дорожного движения. Так, каждый третий водитель не соблюдал безопасную дистанцию.

Вне зависимости от погодных условий, ситуации на дороге и средней скорости потока одной из основных причин ДТП является несоблюдение безопасной дистанции. Водителю не хватает времени для совершения маневра. Вот почему так важно сохранять контроль над собой и дистанцией, даже если вы спешите или другие участники движения провоцируют на сокращение расстояния.

Большинство водителей измеряют безопасную дистанцию на глаз. Но длина безопасной дистанции не должна зависеть от субъективного восприятия расстояния у конкретного водителя. Поэтому очень важно знать правила расчета безопасной дистанции в секундах. Ведь на дороге каждая секунда имеет огромную ценность.

Согласно многочисленным исследованиям безопасная дистанция при любой скорости составляет три секунды – именно столько требуется водителю, чтобы среагировать и затормозить или успешно избежать столкновения.

Автор: Отдел новостей «В»