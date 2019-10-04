Приморцы предпочитают е-больничный Более 88 тысяч электронных больничных оформили жители Приморья с начала года, сообщили в пресс-службе региона.

По словам руководителя Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольги Суворовой, за девять месяцев прошлого года выдано всего 35 тысяч.

«Количество выданных электронных больничных постоянно растет. Причем пациенты вправе самостоятельно выбрать, в каком виде им удобнее получить лист нетрудоспособности – в бумажном или электронном», – подчеркнула Ольга Суворова.

Отмечено, что среди дальневосточных субъектов Приморский край в числе самых активных по выдаче e-больничных.

В настоящее время в регионе электронные листы нетрудоспособности выдают 89 медицинских организаций. Чаще всего их получают пациенты краевой клинической больницы № 1, Пожарской центральной районной больницы, поликлиники № 1 Владивостока, Спасской, Находкинской, Арсеньевской, Дальнереченской и Лесозаводской горбольниц. Лидером по количеству выданных е-больничных второй год остается горбольница Уссурийска. С начала года тут выписано почти 10 тысяч электронных документов.

Автор: Отдел новостей «В »