Незаконное кафе демонтировали на Русском Самовольно построенное кафе пошло под снос на мысе Ахлестышева. Как сообщили в пресс-службе мэрии, демонтаж незаконного объекта был проведен силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Незаконная постройка была выявлена в рамках земельного контроля, уточнили специалисты административно-территориального управления (АТУ) Фрунзенского района. В связи с тем что собственник не демонтировал кафе добровольно, комиссия приняла решение о принудительном сносе.

«Демонтированные объекты вывозят на склад временного хранения. Получить свое имущество владельцы смогут, оплатив стоимость демонтажа и хранения», – подчеркнули в АТУ.

Отметим, что ежедневно Владивосток избавляется от незаконных объектов. Под снос идут торговые павильоны и палатки, рекламные конструкции, заборы, шлагбаумы и другие самовольно установленные объекты – все, что стоит незаконно и портит облик города.

Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна еще и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никакой гарантии качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.

Автор: Отдел новостей «В »