До переписи населения в Приморье остается ровно год 12-я по счету перепись населения пройдет в России в 2020 году. Тематическая пресс-конференция «Год до переписи» прошла в Приморскстате, на которой рассказали о процессе переписи и нововведениях.

Традиционно перепись проходит раз в 10 лет и является единственным достоверным источником данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны.

Руководитель Приморскстата Наталья Баукова подчеркнула, что это мероприятие требует серьезной подготовки.

«На территории Приморья за последние 10 лет произошли существенные изменения. Особенно сильно поменялся облик Владивостока: были построены кампус ДВФУ, мосты, которые позволили нам оперативно перемещаться и благодаря которым население поменяло структуру проживания. Кроме того, появился новый район – Снеговая Падь, а в районе Зеленого Угла сейчас ведется строительство. Также идет застройка и других микрорайонов города. Все это вносит свои коррективы, которые мы должны учесть при составлении и привлечении переписного персонала», – приводит слова Натальи Бауковой пресс-служба края.

В 2020 году в процесс переписи будет внесен ряд новшеств, в их числе цифровой формат. Люди смогут воспользоваться услугой интернет-переписи, которая будет доступна на портале Госуслуги с 1 по 25 октября 2020 года.

«По предварительным данным, в переписи населения Приморского края будут участвовать 3,5 тысячи переписчиков. Вести перепись они будут с помощью электронных планшетов, это ускорит и облегчит процесс», – добавила Наталья Баукова.

Итоги переписи покажут, как работают программы поддержки рождаемости, демографической политики, льготы, предусмотренные молодым и малоимущим семьям. Также помимо численности населения можно будет проследить, как меняется национальный состав Приморского края.

Отметим, что первые результаты переписи Приморья будут известны уже в декабре 2020 года.

Справка «В»

Переписи населения в 2019 году пройдут в 28 странах мира. В 2020 году – в 50 странах, включая Россию. По предварительным данным, планируется переписать 146,8 миллиона человек, постоянно проживающих на территории РФ.

Автор: Отдел новостей «В»