В городе благоустроили одну из самых живописных видовых площадок Новые пешеходные зоны, лавочки, газон и место для стоянки автотранспорта появились во Владивостоке на улице Добровольского. Здесь по распоряжению мэра города Олега Гуменюка подрядчики провели работы по благоустройству одной из самых живописных и любимых жителями и гостями Владивостока видовой площадки, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Прекрасно все сделали. Мы рады и довольны. Большое спасибо администрации», – поделилась одна из отдыхающих.

«Такая красота стала, что душа радуется. Очень красиво все сделано», – рассказала об обновленном месте отдыха девушка, которая каждый день гуляет здесь со своим четвероногим любимцем.

Напомним, что в этом году на улице Добровольского проходит также капитальный ремонт дороги и тротуаров. Основные работы здесь уже подошли к концу. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данной программе в краевом центре ремонтируют 15 улиц и строят наземный пешеходный переход на улице Олега Кошевого.

Автор: Отдел новостей «В»