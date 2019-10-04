Vladivostok Game познакомит с достопримечательностями столицы ДФО Сегодня, 4 октября, во Владивостоке состоится презентация первого туристического маршрута для смартфонов Vladivostok Game. Он будет представлен в ходе прогулки, которую проведут создатели приложения и расскажут об особенностях его работы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Начало прогулки состоится в 18 часов у кинотеатра «Океан». К участию приглашаются все желающие.

Туристический маршрут Vladivostok Game – это платформа, с помощью которой можно будет познакомиться в игровой форме с достопримечательностями дальневосточной столицы. На платформе будут представлены виртуальные экскурсии, квестовые задания и мобильный гид. Чтобы воспользоваться ею, достаточно будет иметь смартфон с доступом в Интернет.

Отметим, что проект будет реализован на средства гранта, который выиграла Мария Трагель на конкурсе «Молодежная инициатива» весной этого года.

Уточнить подробности можно по телефону 8-950-284-66-85 (Мария Трагель).

Напомним, что в настоящее время управление по делам молодежи вновь ведет прием заявок на участие в конкурсе грантов «Молодежная иницатива». Четыре призера конкурса получат финансовую поддержку в размере 60 тысяч рублей, а на самый лучший проект будет выделено 100 тысяч рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до

17 октября.

Автор: Отдел новостей «В»