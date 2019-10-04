Дорожную обстановку улучшат светофоры

На улице Спортивной заработал еще один светофор, предупреждают автолюбителей и пешеходов в пресс-службе муниципалитета.

4 окт. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4585 (6290) от 4 окт. 2019

Светофор по заказу городской администрации установили в районе дома № 2  по итогам мониторинга дорожной ситуации. 

Специалисты управления дорог и благоустройства мэрии рассказали, что в этом году запланирована также установка светофоров на Всеволода Сибирцева, Университетском проспекте и улице Вилкова. Кстати, по последнему адресу светофор уже смонтировали и планируют в скором времени провести работы по подключению его к электросетям.

«Мы постоянно проводим мониторинг дорожной ситуации совместно с ГИБДД. Принято решение об установке сразу двух новых светофорных объектов на улице Спортивной. Буквально на днях еще один светофор на этой оживленной улице появился в районе дома № 6», – добавили специалисты.

Автор: Отдел новостей «В»