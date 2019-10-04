Автобусы просят беречь. Они новые 26 новых автобусов, приобретенных городскими властями, работают сегодня на маршрутах Владивостока. 15 машин марки ЛиАЗ выставлены на маршрут № 15, три автобуса ПАЗ – на № 29 и восемь ПАЗов – на № 15К. Все автобусы 2019 года выпуска, напомнили в пресс-службе мэрии.

В управлении транспорта подводят первые итоги работы новых автобусов. За те несколько дней, что они перевозят пассажиров, поломок не выявлено.

«Безусловно, первые итоги подводить еще очень рано, – считает начальник управления Александр Иванов. – Пока у нас задача – принять оставшиеся автобусы и выпустить на линию те, что уже прибыли и проходят необходимую в таких случаях процедуру оформления – сначала в городскую собственность, а затем на баланс муниципального предприятия «ВПОПАТ-1».

На сегодня цифры таковы: закупили 102 автобуса, прибыло 46, выпустили на маршруты 26».

Александр Иванов подчеркивает, что все приобретенные городскими властями автобусы являются новыми.

«Хотелось бы успокоить тех, кто распространяет недостоверные сведения о том, что Владивосток якобы закупил старые автобусы. Нет, и еще раз нет. Это подтверждено документами, и это мы видим при приемке машин. В этой связи хотелось бы обратиться ко всем гражданам с просьбой бережно относиться к новым машинам, не рисовать в них и не сорить, пусть они прослужат всем нам как можно дольше», – отметил Александр Иванов.

Довольны новыми автобусами и пассажиры.

«Нравится, что автобусы вместительные, – говорит Екатерина, жительница Владивостока. – Те, которые раньше ходили по маршруту 15К, были тесными, а здесь очень комфортно».

«Радует, что не приходится долго ждать автобуса, – делится своим мнением еще один пассажир – Георгий. – Знаю, что вместо двух автобусов на маршруте сейчас восемь, и это заметно».

«Так приятно стало ездить, – не скрывает эмоций жительница краевого центра Зинаида. – Комфортно, автобусы красивые, современные. Спасибо городским властям, что не забывают о нас».

Напомним, что в этом году администрация города закупила на выделенные из краевого бюджета средства 102 автобуса, в том числе два электробуса. На их закупку потрачено около 1 миллиарда рублей. Все транспортные средства выйдут на городские маршруты до конца года. Новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, терминалами для безналичной оплаты проезда, автоинформаторами и другим современным оборудованием.

Автор: Отдел новостей «В»