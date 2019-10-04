Пограничники собрались в столице ДФО Российские пограничники в этом году задержали 16 судов, перевозящих синтетические наркотики в нашу страну.

Об этом было заявлено в ходе 20-го форума пограничных ведомств государств северной части Тихого океана, который прошел во Владивостоке, сообщает агентство «Интерфакс».

«Российская береговая охрана также арестовала 38 человек, которые осуществляли данную деятельность. Изъято более 110 кг наркотических средств», – заявил один из участников рабочей группы форума. По его словам, это торговые суда.

В работе форума приняли участие делегации шести государств – Канады, Китая, Японии, Республики Корея, США и России. Участники встречи обсуждали вопросы охраны морских биоресурсов, обеспечение морской безопасности, реагирование на ЧС и др.

Тем временем центр общественных связей ФСБ сообщил, что пограничники с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров на 11 маломерных судах, – сообщает РИА «Новости».

Сотрудники ФСБ также изъяли у моряков запрещенные орудия лова и более 4 тыс. кальмаров, добытых в исключительной экономической зоне России. Браконьеров доставят в порт Посьет для дальнейшего разбирательства.

А 1 и 2 октября была пресечена деятельность 64 граждан КНДР, которые на четырех шхунах занимались браконьерством в российской зоне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Приморью. Всего у них было обнаружено примерно шесть тонн кальмара, больше 600 килограммов краба и три акулы. Требования остановиться на одной из шхун проигнорировали. Пограничникам пришлось открыть огонь. На судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. Пожар был потушен. Пострадали пять браконьеров, им оказана помощь. Нарушители доставлены в порт Находка для разбирательства.

Напомним: 17 сентября при задержании северокорейских браконьеров трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Автор: Отдел новостей «В»