Учитель – это не только уроки. Это школа жизни Даже принимая поздравления, педагоги говорят о своем предмете и об учениках

Торжественное собрание, посвященное предстоящему Дню учителя, состоялось во Владивостоке. Поздравить педагогов приехал глава города Олег Гуменюк, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мне приятно сегодня быть на этом празднике. С учителями в моей жизни связаны самые теплые воспоминания, – поделился мэр. – Могу поименно перечислить своих первых учителей. Сегодня школа – это современные классы, интерактивные доски и мультимедийные комплексы. Но, несмотря на активное развитие технологий, заменить учителя у доски не в силах никто. И будущие успехи сегодняшних школьников – это ваша работа и ваша заслуга».

Отличников педагогического профиля глава Владивостока отметил заслуженными наградами. В их числе учитель русского языка и литературы школы № 66 Татьяна Рябченко. В 1986 году она прилетела с Сахалина во Владивосток поступать в университет. Выбрала профессию педагога и ни разу об этом не пожалела.

«Вроде каждый день одно и то же: тетрадки, оценки, дневники... Но дни, как и мои ученики, никогда не похожи друг на друга, – считает Татьяна Рябченко. – А уж если ты работаешь с душой, каждый приход на урок – повод для открытий. Единственное огорчает, что ребята сейчас меньше читают классическую литературу. Привить любовь к таким произведениям, объяснить их ценность – одна из задач моей работы».

Ее коллега Лариса Андреева тоже в числе тех, кто удостоен благодарности за свою работу от главы Владивостока. Вот уже 28 лет Лариса Викторовна обучает математике и информатике учеников школы № 51.

«Детский ум настолько пытлив, что только и удивляешься. Информатика сегодня любимый предмет моих учеников, которые давно на ты с компьютерной техникой. Так что уроки всегда проходят интересно», – рассказывает педагог.

На торжественном собрании также подвели итоги городского конкурса «Воспитатель года – 2019». За победу в нем боролись 15 специалистов дошкольных учреждений Владивостока. В итоге лучшим воспитателем этого года назвали Ольгу Ефремову, которая работает в детском саду № 144.

Напомним, что свой профессиональный праздник учителя Владивостока отметят в предстоящую субботу, 5 октября. Всего в школах города работает 2483 педагога.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ