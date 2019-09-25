Звезда по прозвищу Фунтик Чихуа-хуа из Владивостока – пример того, что звездная болезнь на животных не распространяется

Телезвезда, герой шоу Первого канала «Видели видео?», популярный интернет-блогер, на канал которого в YouTube подписано 65 тысяч человек и видео с которым собирают миллионы просмотров, Instagram-модель, отец пятерых детей от двух браков… Представьте себе, все перечисленные регалии принадлежат вовсе не человеку, а... собаке.

Обаятельный Фунтик – суперпопулярный сегодня пес породы чихуа-хуа, а также его хозяин Владимир Бриненко побывали в гостях у Александры Смолиной в шоу «Экватор» на радио VBC.

Пес, который сам по себе не гуляет

– Владимир, я посмотрела все ролики с Фунтиком в Сети и влюбилась в эту собаку. Вы от популярности еще не устали?

– Да ведь особенно ничего и не изменилось. Да, появился канал на YouTube, появились миллионные просмотры. Но на жизни это сильно не сказывается. Главный герой роликов – Фунтик. А звездная болезнь – это чисто человеческое заболевание, и собаки ею не страдают.

– Почему Фунтик и почему чихуа-хуа? Обычно мужчины выбирают себе псов более брутальных, больших пород и называют их соответственно.

– Имя собаке дала заводчица. Я хотел назвать по-другому, но не получилось. Когда я его забирал, он уже откликался на Фунтика. Пришлось так и оставить. Ни грамм, ни килограмм, а Фунтик.

По поводу выбранной породы: я изначально хотел завести именно пеленочную собаку. То есть такую, которую не надо выгуливать, которая ходит в туалет дома, на пеленку. Ну не любил я гулять с собакой, ленивым был. В итоге все равно выгуливаю Фунтика два раза в день. Жалко его держать в четырех стенах. Он хоть и маленький, но полноценный пес.

Командный игрок

– Это правда, что на данный момент в арсенале Фунтика 65 команд?

– Все верно. Буквально неделю назад выучили 66-ю – отжимания. Я делаю отжимания от пола, а Фунтик отжимается рядом со мной.

– Есть обычные команды: «сидеть», «фу», «рядом» и так далее. Как я понимаю, большая часть команд, которым вы обучаете собаку, носит развлекательный характер?

– Да, потому что сложно придумать какие-то полезные команды для чихуа-хуа. В то же время я хотел, чтобы у Фунтика постоянно работал мозг. Все как у людей: если их ничему не учить, ничего им не показывать, они начнут деградировать. Такие собаки быстро становятся обычным комнатным украшением. Каждый день должна быть какая-то умственная подпитка, нужно тренировать память, взбадривать мозги, постоянно напрягать извилины.

– Он у вас парень легко обучаемый?

– В целом да. Но не без трудностей. Некоторые команды он учится выполнять очень долго. Простые команды даются легко. «Сидеть», «лежать» – на них уходило два-три дня. А вот на команду «ходить на передних лапах» или «подать голос» – от четырех до шести месяцев. Чем старше собака, тем тяжелее ее обучить чему-то новому.

– Откуда у вас столько свободного времени, чтобы заниматься собакой полноценно?

– На самом деле времени уходит не так много. Это на словах кажется делом долгим: полгода учить пса команде. В реальности на это уходит от 10 до 15 минут в сутки. И то не каждый день. Для нас это больше игра и развлечение, чем какое-то серьезное занятие.

– Бывает, что пес капризничает?

– Нет, он не капризничает. Случается, что у него нет настроения или скопилась усталость. У него это сразу на морде написано: команды он вроде выполняет, но как бы переступая через себя, через не хочу. И я это сразу считываю. Даю ему угощение просто так. У него главная радость – кусочек сыра. Он его просто обожает. Я его и дрессирую при помощи сыра. Он просто пищит от удовольствия. Обожает также колбасу.

Еще одна интересная черта: такую пищу, как сельдерей, огурцы, попкорн, он (как, в принципе, и все собаки) не ест и на дух не переносит. Но стоит ему увидеть, что я ем тот же сельдерей, он сразу подходит, смотрит на меня заискивающе, просит дать кусочек. И главное, уплетает потом за обе щеки. Такая еда для собаки вредна, поэтому, конечно, если я и даю ему кусочек со своей тарелки, то очень маленький.

– Фунтик – выставочный экземпляр?

– На выставках мы бывали дважды. Получили сертификат на разведение породы и сразу перестали на них ходить. Причины две. Первая – банальная неохота. Это же надо готовиться к выступлению, тратить время, нервы и так далее. А вторая – я немного обиделся. В свое время на одной собачьей выставке шла борьба между двумя претендентами на первое место. Собаки по состоянию и дрессировке были абсолютно одинаковыми, только породы разные. Победителя определили на основании того, что главному судье одна порода нравилась больше другой. Он позволил себе субъективную оценку. Мне кажется, это неспортивно.

– А со скандальностью у Фунтика как? Хорошо себя ведет?

– Он ведет себя хорошо и даже слишком дружелюбно. Очень любознательный и коммуникабельный. Не кусается, не лает, а вот ко всем подойти, всех обнюхать – это в радость. Его в принципе мало что может испугать. Когда мы с ним путешествуем, взбираемся на горы, он спокойно подходит к обрывам, смотрит зачарованно вниз, как это делаем мы. Ему вообще ничего не страшно.

Слава в Сети и на экране

– Откуда взялась идея создать канал на YouTube и выкладывать фото в «Инстаграм»?

– Идея возникла случайно. Я тогда даже не умел обращаться с видео, не знал, как его монтировать, как заливать на канал. Но один раз решил сделать ролик, где Фунтик выполняет все команды – на тот момент он выучил уже штук 35. Задача была собрать 10 тысяч просмотров. А в итоге ролик посмотрело 3,1 миллиона человек. И с этой поры понеслось. Людям нравится. С одной стороны – мило и интересно, с другой – полезно. Я показываю, как обучил собаку командам, которых вообще нет в Интернете.

– Есть команды, которые вы сами придумали?

– Например, «ходить на передних лапах». В Интернете до недавних пор готового сценария обучения этой команде не было. Пришлось додумывать самому. Я говорю: «Руки» – и Фунтик встает на передние лапы. Это суперсложная задача для собаки. Не каждый человек умеет так ходить, а пес тем более.

– Сейчас вы уже полноценно можете давать советы по дрессировке?

– Советы давать можно, но насколько они будут полезными – другой вопрос. Потому что каждая собака индивидуальна. Я могу лишь рассказать, как это получилось у нас с Фунтиком. В комментариях под нашими роликами люди, обладающие опытом и знаниями в вопросах дрессировки, часто пишут, что я где-то использовал неправильный подход. Но при этом у нас с Фунтиком все сработало.

– Как вы попали в программу «Видели видео?» на Первом канале?

– Ее авторы вышли на меня сами через соцсеть «ВКонтакте». Сначала я не поверил. Но в процессе разговоров и обсуждений (а длились они на протяжении нескольких месяцев) стало понятно, что все взаправду, что со мной действительно связались представители Первого канала.

– Понравилось принимать участие в передаче?

– Не то слово! Это был колоссальный опыт. Я никогда не видел, как снимают телепередачи, а тут окунулся в мир студий, посмотрел телевизионное закулисье. В процессе съемок есть много фишек, которые на экране не увидишь, но которые делают шоу зрелищным, интересным. Понимаешь, как это делается и зачем.

– Как пес перенес путешествие в Москву?

– Лучше, чем я. Фунтика я вообще, как правило, ношу под мышкой. Шлейку надеваю только тогда, когда беру его на какое-то мероприятие, а выгуливаю без поводка. Он знает команду «ко мне» и, в общем, на улице не потеряется. А перелет он перенес отлично. Во-первых, собаки намного выносливее людей. Во-вторых, он летел в просторной переноске, в которой развалился как хотел и спал все восемь часов, чему я мог только позавидовать.

– Вы чувствуете его популярность?

– Во время прогулки многие хотят его погладить, приласкать. Просто потому, что он такой милый, маленький и дружелюбный. А вот именно как звезду его почти не узнают.

Интересная история произошла в Москве. Громадный город, мировой мегаполис. И там на одном мероприятии к нам подошел мальчик и спросил: «Это у вас Фунтик?» Я, конечно, удивился внезапной узнаваемости. Сказал: да, это Фунтик. Тогда мальчишка позвал своего отца. И тот рассказал историю, как его сын, посмотрев наши ролики в Интернете, попросил его купить чихуа-хуа. Отец воспротивился: мол, это маленькие кусачие собачки. Тогда сын показал ему наши видео. И отцу не оставалось ничего иного, как купить ребенку чихуашку. Назвали они ее, кстати, тоже Фунтиком.

– А кроме Москвы вы вместе где-нибудь еще побывали?

– Мы ведем активный образ жизни. Любим поехать куда-нибудь подальше. Летом обязательно на моря, с палатками, на дикий отдых. Побывали мы на Педане, на Чандалазе, на мысе Тобизина и еще много где. Половину пути на Педан, правда, пришлось его нести на себе. Знаете, какие там камни? Он бы их просто не преодолел.

Самое счастливое существо на планете

– Для Фунтика есть разница – выполнять команды дома и на публике?

– В домашней обстановке ему, конечно, намного легче. Но и на людях он выполнит практически все команды. «Сидеть», «дать лапу», «ко мне» – без проблем. Единственное, что существуют гораздо более сложные команды вроде хождения на руках, где требуется максимальная сосредоточенность. А на публике действует множество отвлекающих факторов: запахи, звуки и так далее. К тому же собаки реагируют не только на голосовые команды, но и на жесты. Вплоть до того, что, если ему показать неправильный жест, он просто не выполнит команду. Если кто-то из моих друзей приходит в гости и просто говорит ему «лежать», он не ложится. Но когда я прошу друга сделать одновременно с командой определенный жест, то всегда получается.

– А ему самому это нравится?

– Да, по нему видно, что он получает настоящий кайф от происходящего. Собака – такое животное, которое живет запахами, вкусами и общением с хозяином. Больше ей ничего не нужно. Это три основные радости. Все команды – это как раз общение с хозяином. Я произношу команду, Фунтик ее выполняет, я даю ему вкусняшку, и в этот момент его хвост вертится, как пропеллер. Для него это игра, и в этот момент он самое счастливое существо на земле.

Автор: Евгений СИДОРОВ