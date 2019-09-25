Жизнь в Санта-Барбаре до Владивостока доведет Четверть века назад его назвали самым желанным мужчиной. А что Уильям Болдуин ценит сегодня

Уильям Болдуин, в свое время весьма известный и востребованный американским кинематографом актер, один из знаменитой на весь мир «четверки Болдуинов», не просто приехал во Владивосток на кинофестиваль. Он начал знакомство с Россией с нашего города. Как уверяет, таков был его план…

Такой России в Москве не увидишь

– Вы впервые в России и для знакомства с нашей страной выбрали Дальний Восток, Владивосток…

– Не буду придумывать что-то необычное, скажу как есть. Поймите правильно. Я много лет хотел поехать в Россию вместе со всей семьей. И если бы я сам планировал такую поездку, то, как банальный наивный турист, выбрал бы Москву и Санкт-Петербург. Но тут случилось неожиданное: меня позвали на фестиваль «Меридианы Тихого». И я понял, что судьба дает мне шанс познакомиться с такой Россией, которую, возможно, я не увижу ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге.

Вообще, в последние годы у меня так складывается жизнь, что я не планирую никакие поездки, не суечусь, а сижу спокойно дома и жду, куда меня заведет актерская работа. И вы не поверите, но предложения приехать следуют одно за другим. Лос-Анджелес, Атланта, Торонто, Бухарест, Париж… Зовут – и я еду! Вот и к вам приехать согласился с большой радостью. А Москва никуда не денется.

Хотел бы провести больше времени во Владивостоке, но расписание очень плотное. Однако город меня так впечатлил, что я поставил себе заметку: хорошо бы здесь снять кино. Подумаю об этом. Всерьез подумаю. И если позовут на «Меридианы Тихого» на будущий год, с удовольствием вернусь сюда. Это удивительно, что Россия такая огромная, что в ней есть европейская и азиатская части, живет столько разных народов, так много разных культур. В этом смысле наши страны очень похожи.

Наедине с Шерон и Джулией

– Вы представили зрителям Владивостока фильм «Щепка»…

– Увы, это был не мой выбор. Но я согласен с организаторами фестиваля: фильм действительно знаменитый, один из самых ярких в моей карьере, его знают и в Европе, и в России, и в нем у меня прекрасная партнерша Шерон Стоун. Но если бы выбирал я, то предложил бы показать фильм «Внутреннее расследование», в котором я снимался еще начинающим актером вместе с Ричардом Гиром и Энди Гарсиа. Кстати, у Ричарда Гира до этого фильма была в целом ровная, без взлетов, карьера, но когда «Внутреннее расследование» вышло на экраны, его заметили и пригласили в том числе в «Красотку», после которой он и стал звездой первой величины.

– В России вас знают по фильмам «Обратная тяга», «Коматозники», по сериалу «Грязные мокрые деньги»…

– Ну эти работы довольно далеко по времени отстают друг от друга. Сериал был снят уже в нашем веке, он мне нравится.

Что же касается «Коматозников», то в этой картине у меня были чудесные партнеры: Джулия Робертс, Кифер Сазерленд. Кстати, мы с Джулией дружили, испытывали друг к другу теплые чувства еще до того, как она стала знаменитой, окруженной толпой пресс-секретарей и агентов. И в фильме нам хорошо работалось вместе. Причем «Коматозники» дали толчок и моей карьере, и ее. Но что обидно: после окончания съемок она взяла и почти что вышла замуж за Кифера. А как же я? – смеется Уильям.

– Вы сохранили дружеские отношения с Джулией Робертс?

– Вообще, я стараюсь разделять работу и личную жизнь, семью. Поэтому почти все мои настоящие, самые близкие друзья – это те, с кем я дружил в школе, в университете. Не коллеги по съемкам.

Как братьев Болдуинов политика развела

– Кстати об университете. Вы учились на факультете политологии. Не было никогда желания применить свои знания и стать, например, губернатором, как Арнольд Шварценеггер?

– Если бы у меня было так много денег, чтобы я мог о них не задумываться… Да, наверное, тогда бы я пошел в политику. Но я живу вместе с женой и тремя детьми в Калифорнии, в Санта-Барбаре, и мой доход в семье основной (говоря о Санта-Барбаре, актер, вероятно, имел в виду, что это один из самых дорогих городов в США. – Прим. ред.). Замечу, что представители демократической партии не раз просили меня баллотироваться, выйти на политическую арену, но… Нет, я должен работать и заботиться о своей семье.

Вообще, несмотря на учебу на факультете политологии, политиком быть я никогда не хотел. Я просто изучал юриспруденцию и то, как законы работают в обществе и как их можно применять.

– Известно, что вы президент фонда помощи женщинам с раком молочной железы…

– Моя жизнь вне работы – семья и благотворительность. И они намного важнее, чем моя карьера. Я этого не скрываю. Фонд был основан потому, что моя мать столкнулась с этой болезнью. И вы понимаете, как для меня важно, чтобы фонд работал.

– Вы вспомнили свою мать. Вас, сыновей, у нее четверо, и все стали актерами. А не поступало ли вам, всем четверым, предложение сняться в одном фильме? Хотели бы вы играть вместе с братьями?

– Такого предложения не было, а если бы оно случилось, ух, как было бы нелегко на съемочной площадке! Дело в том, что в нашу семью вмешалась политика. Мой брат Алек резкий противник президента Трампа, он даже играет в одном комедийно-политическом шоу Дональда Трампа, и делает это весьма зло и карикатурно. А другой брат, Стивен, напротив, большой сторонник Трампа. Он принял участие в двух сезонах шоу, которое спонсировал Трамп. Более того, Стивен дружен с нынешним президентом США. Так что, если бы мы сошлись вчетвером в одном фильме, двоим из нас пришлось бы сильно постараться, чтобы наладить отношения…

Слишком много любви не бывает

– Вы отец, который балует детей или строг с ними?

– О, это разговор на пару часов! Я активно вовлечен в жизнь детей. Они уже не малыши, я понимаю, что делал ошибки, когда их воспитывал, но стараюсь не совершать ошибок сейчас. Быть отцом – самое важное в моей жизни. Мы с женой в каком-то смысле составляем идеальный баланс в плане воспитания. Например, если я в

отъезде, а Чайна остается с детьми, она запросто разрешит им день-другой не ходить в школу. А когда Чайна уезжает на гастроли (она поет в группе), то я, оставшись с ребятами, легко позволяю им питаться пару дней одной только пиццей. Жена зациклена на правильном питании, а я – на важности образования. Так вот и уравновешиваем друг друга. Ну и еще я уверен в важности спорта в жизни человека, поэтому наши дети занимаются и волейболом, и футболом, и многим другим.

– А что главное вы хотите передать своим детям, чему самому важному их научить?

– Тому, что не может быть слишком много любви. Самое главное – жить так, чтобы у тебя все было как нужно, как правильно… Мне иногда кажется, что я совершил большую ошибку в воспитании, стремясь дать своим детям все самое лучшее. Сам я рос в семье, где было шестеро детей, а отец работал учителем. У нас не было ничего. Я работал с 12 лет – садовником, мыл машины, потом водил грузовики. Да кем только не работал! Сколько раз влипал в неприятности, сколько раз меня били… И, конечно, мне хотелось, чтобы мои дети жили иначе. Я на самолете впервые полетел в 20 лет, в ресторане поел примерно в том же возрасте, а они с младых ногтей имеют все это – полеты по миру, рестораны, у них совсем другая жизнь. Но при этом у них никогда не будет такого ценного опыта, какой получил я, научившись самостоятельности в 12 лет.

Сегодня мои дети считают, что они живут бедно, потому что у их друзей – детей наших соседей Опры Уинфри и ее мужа – есть частный самолет, а у нас нет! И я задумываюсь: правильно ли поступил, может быть, надо было не давать им карманные деньги, а все же отправлять на работу? Не знаю… Но радует меня то, что мои дочери и сын все же не избалованы, уж этого-то мы с Чайной сумели избежать. Но вот какого-то важного опыта у них пока нет. А у меня в их возрасте уже был…

Справка «В»

Клан Болдуинов – это четверо родных братьев, в 1990-х сумевших пробиться в Голливуде: Алек, Дэниел, Уильям и Стивен (у них, кстати, есть еще две сестры, но они далеки от мира кино) стали киноактерами разной степени известности. Третий по факту рождения и второй по популярности – Уильям. Его фильмография насчитывает более 35 фильмов и несколько сериалов. Кинонаград артист не имеет, но за участие в эротическом триллере «Щепка» (1993 год) он получил премию MTV Movie в номинации «Самый желанный мужчина». С женой, популярной в те же 90-е американской певицей Чайной Филлипс, они вместе уже 24 года, у них трое детей.

Отец братьев-актеров Александр Рэй Болдуин умер в 1983 году в 55-летнем возрасте от рака легких. Спустя семь лет рак поразил мать семейства Кэрол. Однако она смогла побороть болезнь, после чего основала фонд по борьбе со злокачественными опухолями груди. Уильям Болдуин является президентом и активным участником этого фонда.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ