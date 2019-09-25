Бесконечное лето начинается… зимой Крупнолистная гортензия не против холодов при комфортном укрытии

Красавица гортензия готова подарить нам бесконечное лето. Не случайно именно так называется новая серия гортензии крупнолистной, которая не так давно явила миру свою красоту и наделала переполоха среди любителей цветов. Речь идет о той самой гортензии, которую мы привыкли считать горшочным растением, поскольку для нее губительны наши холода.

Синий-синий эксклюзив

Одно из основных преимуществ этого вида гортензии – гортензии крупнолистной – ее длительное, вплоть до поздней осени, цветение. Если гортензия древовидная, которая давно распространена на дачных участках и которую прекрасно знают наши цветоводы, начинает цвести обычно в июле, а гортензия метельчатая принаряжается в июне, то гортензия крупнолистная с ее яркими, разноцветными соцветиями-шарами предстает перед нами во всей своей красе уже в мае. Ни у одного вида гортензий нет такой яркой палитры.

– Насыщенный синий цвет – настоящее богатство и эксклюзив этого вида, – поделилась впечатлениями дачница Татьяна. – Да, гортензия метельчатая сейчас радует и розовыми, и малиновыми расцветками. А синими? Нет, увы… Как бы мы ни выторговывали его, как бы ни старались чем-нибудь эдаким полить растение, чтобы добиться чистой синевы (гортензия реагирует на такие подкрашивания и дает новые оттенки), но синий так и останется прерогативой крупнолистной гортензии. Ради любимой окраски, ради ее долгого цветения истинные любители мирятся с любыми хлопотами и заботами.

До весны – прохлада и темнота

Поскольку гортензия крупнолистная – растение теплолюбивое, то зимовать оно может лишь в щадящих для нее условиях. На период холодов заносим его на холодную веранду, отапливаемую лоджию или на худой конец отправляем в ссылку в погреб, где хранится картошка. Температура от минус пяти до плюс пяти вполне устроит растение.

– Но в погребе же нет света?

– А он ей в это время и не нужен, – объясняет Татьяна. – После листопада заносите вашу любимицу в любое прохладное темное помещение и не беспокойтесь за ее состояние. В феврале начнется выход зеленого конуса, вот тогда цветку нужен будет свет, и его придется перенести в другое место. Гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года, и при потеплении, приближении лета она снова привнесет в вашу жизнь красоту и очарование.

Давайте экспериментировать

Но все-таки не бывает правил без исключений! Не случайно любители гортензии крупнолистной с вдохновением рассказывают о том, что теперь могут снять с себя лишние заботы и спокойно оставить зимовать шикарный цветок прямо на улице.

В ответ на наше недоумение ландшафтный дизайнер Регина Ким на празднике гортензий, который прошел недавно в Уссурийске, пояснила, в чем дело.

– Речь идет только о серии сортов гортензии крупнолистной под названием Бесконечное лето. Удивительно, но своим рождением она обязана случившейся вдруг на генетическом уровне мутации, которую заметил и закрепил один из канадских селекционеров. Мгновенно Бесконечное лето пошло гулять по миру! И вот уже наши цветоводы выращивают и сам этот сорт, и другие, созданные на его основе. Серия действительно отличается повышенной морозостойкостью и при грамотном укрытии может благополучно зимовать в открытом грунте. Укрывают ее точно так же, как розы.

Однако Регина Викторовна честно предупредила: не стоит обольщаться раньше времени. Многое будет зависеть от микроклимата вашего участка, места, которое вы выберете для посадки, погоды за окном и других обстоятельств. В пригороде Владивостока все больше примеров, где Бесконечное лето после спартанской зимовки ярко цветет и радует своих хозяев. А вот в Уссурийске, где зима более суровая, цветоводов часто ждет разочарование.

– Но они не сдаются и снова идут на эксперименты! – восхищается цветоводами Регина Ким. – Истинные любители цветов не отступают перед трудностями, а стараются найти пути решения проблем и выйти победителями.

Подсказка

Технология воздушно-сухого укрытия роз, которая подходит для гортензии крупнолистной серии Бесконечное лето, с учетом местных особенностей разработана учеными Ботанического сада-института ДВО РАН. Информацию об этом вы можете найти на страницах журнала «Сады и огороды Приморья», в номерах 5 и 6 за 2012 г., 3 и 4 за 2013 г., 4 за 2015 г. и других.

Автор: Надежда БРАЖИНА