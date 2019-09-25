Бесконечное лето начинается… зимой

Крупнолистная гортензия не против холодов при комфортном укрытии

25 сент. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4579 (6284) от 25 сент. 2019

Красавица гортензия готова подарить нам бесконечное лето. Не случайно именно так называется новая серия гортензии крупнолистной, которая не так давно явила миру свою красоту и наделала переполоха среди любителей цветов. Речь идет о той самой гортензии, которую мы привыкли считать горшочным растением, поскольку для нее губительны наши холода.

Синий-синий эксклюзив

Одно из основных преимуществ этого вида гортензии – гортензии крупнолистной – ее длительное, вплоть до поздней осени, цветение. Если гортензия древовидная, которая давно распространена на дачных участках и которую прекрасно знают наши цветоводы, начинает цвести обычно в июле, а гортензия метельчатая принаряжается в июне, то гортензия крупнолистная с ее яркими, разноцветными соцветиями-шарами предстает перед нами во всей своей красе уже в мае. Ни у одного вида гортензий нет такой яркой палитры. 

– Насыщенный синий цвет – настоящее богатство и эксклюзив этого вида, – поделилась впечатлениями дачница Татьяна. – Да, гортензия метельчатая сейчас радует и розовыми, и малиновыми расцветками. А синими? Нет, увы… Как бы мы ни выторговывали его, как бы ни старались чем-нибудь эдаким полить растение, чтобы добиться чистой синевы (гортензия реагирует на такие подкрашивания и дает новые оттенки), но синий так и останется прерогативой крупнолистной гортензии. Ради любимой окраски, ради ее долгого цветения истинные любители мирятся с любыми хлопотами и заботами.

 До весны – прохлада и темнота

Поскольку гортензия крупнолистная – растение теплолюбивое, то зимовать оно может лишь в щадящих для нее условиях. На период холодов заносим его на холодную веранду, отапливаемую лоджию или на худой конец отправляем в ссылку в погреб, где хранится картошка. Температура от минус пяти до плюс пяти вполне устроит растение.

– Но в погребе же нет света?

– А он ей в это время и не нужен, – объясняет Татьяна. – После листопада заносите вашу любимицу в любое прохладное темное помещение и не беспокойтесь за ее состояние. В феврале начнется выход зеленого конуса, вот тогда цветку нужен будет свет, и его придется перенести в другое место. Гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года, и при потеплении, приближении лета она снова привнесет в вашу жизнь красоту и очарование.

Давайте экспериментировать

Но все-таки не бывает правил без исключений! Не случайно любители гортензии крупнолистной с вдохновением рассказывают о том, что теперь могут снять с себя лишние заботы и спокойно оставить зимовать шикарный цветок прямо на улице.

В ответ на наше недоумение ландшафтный дизайнер Регина Ким на празднике гортензий, который прошел недавно в Уссурийске, пояснила, в чем дело.

– Речь идет только о серии сортов гортензии крупнолистной под названием Бесконечное лето. Удивительно, но своим рождением она обязана случившейся вдруг на генетическом уровне мутации, которую заметил и закрепил один из канадских селекционеров. Мгновенно Бесконечное лето пошло гулять по миру! И вот уже наши цветоводы выращивают и сам этот сорт, и другие, созданные на его основе. Серия действительно отличается повышенной морозостойкостью и при грамотном укрытии может благополучно зимовать в открытом грунте. Укрывают ее точно так же, как розы. 

 Однако Регина Викторовна честно предупредила: не стоит обольщаться раньше времени. Многое будет зависеть от микроклимата вашего участка, места, которое вы выберете для посадки, погоды за окном и других обстоятельств. В пригороде Владивостока все больше примеров, где Бесконечное лето после спартанской зимовки ярко цветет и радует своих хозяев. А вот в Уссурийске, где зима более суровая, цветоводов часто ждет разочарование.

– Но они не сдаются и снова идут на эксперименты! – восхищается цветоводами Регина Ким. – Истинные любители цветов не отступают перед трудностями, а стараются найти пути решения проблем и выйти победителями.

Подсказка

Технология воздушно-сухого укрытия роз, которая подходит для гортензии крупнолистной серии Бесконечное лето, с учетом местных особенностей разработана учеными Ботанического сада-института ДВО РАН. Информацию об этом вы можете найти на страницах журнала «Сады и огороды Приморья», в номерах 5 и 6 за 2012 г., 3 и 4 за 2013 г., 4 за 2015 г. и других. 

Автор: Надежда БРАЖИНА