Экс-глава Владивостока напомнил об актуальной для города идее Бывший мэр приморской столицы Игорь Пушкарев прокомментировал инициативу Российских железных дорог о создании туристического маршрута из центра Владивостока до Садгорода. Также экс-глава вспомнил другую идею – об организации небольших турпрогулок от Корабельной набережной до Дальзавода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на страницу Игоря Пушкарева в социальной сети Facebook.

«Прочел, что РЖД разрабатывает маршруты туристических поездов, и один из них Владивосток – Садгород. Планируется, что это будет первый в Приморье регулярный пассажирский маршрут пригородного поезда на паровой тяге.

А я бы хотел напомнить об идее создания трамвайного туристического маршрута от Корабельной набережной Владивостока до Дальзавода вдоль Золотого Рога. Мы в свое время рассматривали такой вариант небольшого маршрута в 3-4 остановки.

Он мог бы пользоваться большой популярностью как у гостей города, так и у горожан, например, прогуливающихся вдоль побережья. Тем более что на Дальзаводе сейчас расположилась набережная Цесаревича с видом на бухту и на Золотой мост. Отсюда можно наблюдать потрясающие закаты. Туристический поток во Владивостоке вырос с тех пор в разы, и эта мысль мне кажется сейчас как никогда актуальной», – написал Игорь Пушкарев на своей странице в соцсети.

Автор: Отдел новостей «В»