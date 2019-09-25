Дело Пушкарева: как в России социальная ответственность приводит к уголовной В Москве будет рассмотрена жалоба на фантастический приговор бывшему мэру Владивостока

Понятие «социальный бизнес» в России никого не удивляет. Предприниматели строят детские сады и благоустраивают территории, крупные компании подписывают соглашения о сотрудничестве с властями регионов. Пока это лишь «гуманитарная помощь» в особо крупном размере, все идет благополучно. Сложнее, если бизнесмен с социальной жилкой решает пойти во власть. Тогда стремление привлечь личные финансовые ресурсы для решения общественных проблем может обернуться крупными неприятностями. Как это случилось с экс-мэром Владивостока Игорем Пушкаревым.

Либо бизнес, либо власть

Существует непреложный закон, которому обязаны следовать все бизнесмены, решившие принести пользу согражданам на государственном поприще. Совмещать управленческую должность и продолжать владеть бизнесом в России нельзя, компания отходит доверенному человеку. А бывший владелец сохраняет возможность влиять на дела в той или иной степени. И чаще всего этой возможностью пользуется.

Причина запрета ясна: опасение, что новоявленный госслужащий по старой памяти будет соблюдать интересы не вверенной ему территории, а собственной компании.

На самом деле, как отмечает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, риски примерно одинаковы и в случае, если на госслужбу пришел известный предприниматель, и в случае, если кресло занял чистой воды чиновник, никогда вроде бы ни с каким бизнесом дел не имевший.

«К сожалению, бизнесмен здесь более подударная фигура. Его связи институциональны, их легче выявить. А на самом деле и бизнесмен, и небизнесмен с одинаковым успехом может быть честным человеком, а может воровать», – подчеркнул эксперт в интервью корреспонденту Infox.Ru.

В громких делах последних лет против государственных чиновников, уличенных во взяточничестве, закономерности проследить не удается, отметил в беседе с корреспондентом Infox.Ru председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

«Мне кажется, это практически невозможно. Против одних публикуют все время какие-то материалы – и ноль эмоций, а у кого-то вдруг уголовное дело. Многие и политологи, и криминалисты пытались анализировать, как и кого привлекают к уголовной ответственности, но безуспешно. Точно известно одно: взять могут любого».

Социальный проект Игоря Пушкарева

Игорь Пушкарев возглавлял Владивосток восемь лет. Став мэром, расстаться со своей группой компаний «Востокцемент» Пушкарев не смог. Формально передав управление брату, фактически он сам остался у руля. И город, служащий воротами России на Восток, он воспринял как социальный проект.

Фактически группа компаний «Востокцемент» спонсировала город. Именно благодаря наличию дополнительного источника средств, в качестве которого использовался капитал «Востокцемента», удалось провести во Владивостоке АТЭС-2012. Подготовить город к крупному международному событию Пушкареву лично поручил президент. В отличие от многих руководителей, которые даже официальные указы президента не исполняют, Пушкарев воспринял слова главы государства как руководство к действию. Средств в городском бюджете не хватало, но мэр нашел выход и использовал ресурсы собственного предприятия. Форум прошел удачно.

Другой случай: ГК «Востокцемент» поставила МУП «Дороги Владивостока» товаров на 2,4 миллиарда рублей. А оплатило муниципальное предприятие лишь полтора из них. Остальное было списано в рамках «социального проекта», которым стал для Пушкарева Владивосток.

Закончилось все печально: Пушкарева обвинили в получении взятки от… ГК «Востокцемент». То есть от самого себя. И приговор, вынесенный в апреле этого года, оказался необычайно жесток: 15 лет лишения свободы.

В ходе следствия выяснилось, что Пушкарев действительно нарушил закон: пошел в градоначальники, но продолжал заниматься собственным бизнесом. Но неясно, при чем тут статья 290 УК – получение взятки. Получить взятку от самого себя и по российским законам, и по здравому смыслу просто невозможно. Это все равно как если бы вы, уважаемый читатель, переложили деньги в другой карман и были бы за это осуждены. Что касается нанесенного ущерба, то в ходе расследования выяснилось, что ущерб если и был нанесен, то компании «Востокцемент». Но у компании претензий к мэру нет. У города тем более – Пушкарев вкладывал в городские проекты собственные средства.

15 лет за социальную ответственность?

Уже три года экс-мэр Владивостока находится в СИЗО «Матросская тишина». Жалобу на приговор суда первой инстанции по делу экс-мэра Пушкарева Мосгорсуд рассмотрит 3 октября.

Как полагают Игорь Пушкарев и его адвокаты, приговор должен быть отменен: экс-мэр Владивостока признает, что вел незаконную предпринимательскую деятельность, но это означает, что обвинение во взяточничестве некорректно. Нельзя дать взятку самому себе.

«Я надеюсь на снижение срока наказания. Может быть, исключение статьи по взяточничеству. По аналогичным делам это от 8 до 10 лет, а 15 – это очень большой срок, это два убийства. И не такое уж громкое дело было, не за руку взяли, как некоторых», – отметил адвокат Андрей Князев.

«В Москве публичность суда будет выше, и, может быть, все пойдет не так уж и плохо. Когда неоднозначное преступление, когда неизвестно, нанесен ущерб бюджету или, наоборот, он получил прибыль, очень многое зависит от общественного мнения. Если есть конкретный недоброжелатель, то он не из первых лиц государства: высшие чиновники по процедуре действуют иначе. Следовательно, если за этим стоит чья-то воля, она может быть изменена. Вопрос в том, будет ли процесс абсолютно законным, соответствующим всем статьям и нормам морали. А это во многом вопрос к журналистам: как будет освещаться этот процесс, что общество будет о нем знать», – считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Автор: Евгений СИДОРОВ