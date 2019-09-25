«IT-Планета» ждет посланников Приморья Высокие результаты показали студенты из Приморского края в отборочных этапах международной олимпиады «IT-Планета-2018/2019». Они представят наш регион в финальных соревнованиях в Москве, сообщает краевая пресс-служба.

Жители Приморья традиционно показывают хорошие знания информационных технологий (IT), подчеркивают в краевом департаменте образования. В этом году пятеро студентов Владивостокского судостроительного колледжа и один студент ДВФУ успешно прошли отборочные испытания XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий. Теперь им предстоит принять участие в финале, который состоится с 4 по 7 октября в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета.

Эти соревнования – одни из самых масштабных в области IT, учрежденных в России. Олимпиада «IT-Планета» проводится с использованием гранта президента РФ.

По словам организаторов, участников финала ждут 14 конкурсов в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и других, а также в специальной номинации «Неограниченные возможности», которая направлена на разработку программных решений для лиц с ограниченными возможностями.

В рамках олимпиады финалисты примут участие в открытых образовательных мероприятиях, лекциях и мастер-классах, получат возможность познакомиться с новыми технологиями, повысить личную и профессиональную компетенцию. Также они смогут пообщаться с сотрудниками IT-компаний, которые подробно расскажут о специфике работы в этой сфере.

Имена победителей, успешно прошедших все испытания, и учебные заведения, студенты которых показали наиболее выдающиеся достижения в рамках олимпиады, назовут 7 октября. Победители будут награждены дипломами, медалями и ценными призами от организаторов и партнеров соревнований.

Автор: Отдел новостей «В»