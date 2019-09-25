Молодых научат видеть перспективу Центры опережающей подготовки по самым перспективным профессиям и 60 мастерских с современным оборудованием планируют создать в Приморье к 2024 году, сообщает пресс-служба региона.

По информации департамента образования, центры опережающей профподготовки обеспечат совместное использование профессиональными образовательными учреждениями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации приморцев по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills.

– Центр опережающей подготовки – это организация, координирующая развитие и использование всех ресурсов края для реализации нескольких региональных проектов в области образования: «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Кадры для цифровой экономики», «Демография», – пояснили в ведомстве.

Новый центр будет работать в нескольких направлениях: развитие инфраструктуры через создание современных лабораторий на базе колледжей, внедрение гибких образовательных программ под заказ работодателей, повышение качества подготовки преподавателей и реализация проекта по ранней профориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее».

Будут задействованы возможности и площадки шести учебных заведений края: Дальневосточного судостроительного колледжа (Большой Камень), Приморского политехнического колледжа, Промышленного колледжа энергетики и связи, Гуманитарно-политехнического колледжа (Находка), Приморского индустриального колледжа (Арсеньев) и Дальневосточного технического колледжа (Уссурийск).

Также планируется создание к 2024 году 60 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций стандарта WorldSkills. Первые 10 появятся уже до конца этого года.

Совет

WorldSkills International (WSI, от англ. skills – «умения») – международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профподготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований. В деятельности WSI принимают участие 80 стран.

Автор: Отдел новостей «В»