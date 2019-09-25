Приморские газовики отметили свое десятилетие Надежное газоснабжение потребителям региона гарантировано

День работников нефтяной и газовой промышленности отметили 1 сентября в России. К этому событию и приурочили празднование 10-летнего юбилея своего предприятия работники Приморского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск».

В 2009 году началось строительство первой на Дальнем Востоке газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», одного из ключевых объектов Восточной газовой программы. С этого момента ведет свой отсчет Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ), которое эксплуатирует трубопровод и работает над расширением сети поставки голубого топлива в Приморском крае.

Магистраль от острова Сахалин до острова Русского проложена в сложнейших ландшафтно-климатических условиях, она пересекает Татарский пролив, тянется через заболоченные участки Приамурской низменности и проходит через горные хребты Сихотэ-Алиня. Только в Приморье труба пересекает 40 рек и горных ключей, 55 активных тектонических разломов земной коры. Однако это никак не сказывается на надежности газоснабжения, поскольку газотранспортная система имеет многократный запас прочности и здесь трудятся профессионалы самого высокого уровня.

В честь юбилея предприятия в актовом зале администрации Уссурийского городского округа состоялось тожественное собрание трудового коллектива, на котором чествовали лучших специалистов. С трибуны звучали поздравления от руководителей организации, депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания Приморья, администрации Приморского края и Уссурийского городского округа. Газовиков поздравили профессиональные и самодеятельные артисты.

– На территории нашего края общая протяженность магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» составляет 464 км, а вместе с газопроводом-отводом до газораспределительной станции города Владивостока достигает 590 км, – сказал в своем выступлении директор Приморского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей Драчев. – Если вспомнить историю, то в конце 2009 года штатная численность филиала составляла всего 27 человек, а укомплектованность кадрами достигала всего 41 процента. Из 11 сотрудников, пришедших в тот период, трое трудятся до сих пор. За эти годы в несколько раз возросший коллектив приобрел уникальный и важный опыт. Во главу угла поставлены безаварийная работа и стабильные поставки природного газа потребителям.

Впереди перед филиалом стоят новые задачи. В том числе по газификации Приморского края. Уже в начале сентября штатная численность увеличилась на семь операторов для обслуживания газораспределительных станций в городах Уссурийске и Спасске-Дальнем. В последующем газификация охватит Дальнереченск, Артем, Находку и другие населенные пункты региона.

За десятилетие Приморское ЛПУМГ стало одним из лидеров в компании «Газпром трансгаз Томск». Работы по поддержанию надежной и бесперебойной транспортировки газа потребителям ведутся на постоянной основе. Так, в июле специалистами филиала при участии коллег из Томской, Кемеровской областей и Хабаровского края были отремонтированы дефектные участки газопровода-отвода к Владивостоку, выявленные после проведенной внутритрубной диагностики.

Основные работы были развернуты неподалеку от поселка Заводского. При этом ненастная приморская погода вносила свои коррективы в производственный процесс. Трудиться приходилось на сопках и в распадках среди тайги. На период плановой остановки газоснабжения было выделено 96 часов. Поэтому работы велись круглосуточно в две смены одновременно на нескольких участках трубопровода. Ремонт участков был завершен раньше установленного срока. Параллельно с этим проводился профилактический ремонт оборудования газораспределительной станции во Владивостоке.

– Организация проведения технического обслуживания, диагностики и своевременного ремонта обеспечивает надежность работы газотранспортной системы, снижает риски возникновения аварий и инцидентов на опасном производственном объекте, – рассказал главный инженер – первый заместитель директора Приморского ЛПУМГ Евгений Бутяев. – Газоснабжение потребителей после проведенных работ восстановлено в полном объеме. На электроэнергетике Приморья – Владивостокских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ТЭЦ «Северная» и «Восточная» в краевом центре – наш ремонт никак не сказался. Впрочем, иначе и быть не могло. В филиале внедрены и функционируют интегрированные системы менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережения, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Так что надежное газоснабжение гарантировано.

Автор: Николай КУТЕНКИХ