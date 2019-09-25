Кто поднял руку на Саперку? Несанкционированное изменение русла реки в пригороде Артема обернулось техногенным и экологическим ЧП

Тропический ливень, накрывший Приморье 27 и 28 августа, как известно, доставил немало проблем юго-западным районам края. По данным синоптиков, за два дня здесь выпало 1,8-2,6 месячной нормы осадков. Во Владивостоке и пригороде – три месячные нормы. Из-за большого количества осадков реки и водоемы вышли из берегов, затопив города, поселки и сельскохозяйственные угодья.

В Артеме утонули улицы Луговая, Береговая, Сахалинская, Международный аэропорт Владивосток и микрорайон Угловое, расположенный в долине речки Саперки.

Вода поднялась на два метра

При этом местные старожилы отмечают, что в былые времена, когда наш регион также попадал под удар проливных дождей, мелководная Саперка без проблем принимала дождевые потоки с территории водосбора и не выходила из берегов, как в августе этого года. Нынешнюю строптивость и необузданность речки жители Углового связывают с несанкционированным изменением ее русла владельцем земельного надела на берегу Саперки – в районе улицы 1-й Рабочей, 16а. Чтобы освободить занимаемую территорию от протекающей по ней реки, он прорыл новое русло, изогнув ложе Саперки под углом 90 градусов. И теперь в период ливней речка не успевает проходить по изогнутому руслу, устремляя свои воды на соседний участок, принадлежащий АО ИК «Ренессанс Групп».

Кроме того, «покоритель природы» перегородил речку металлической сеткой, которая забилась сухими ветками, листвой и прочим мусором, превратившись в плотину. Во время августовских ливней полноводная Саперка уперлась в непреодолимую преграду, вышла из берегов на расстояние до 500 метров по обе стороны реки и затопила окрестности. В некоторых местах вода поднялась на 2,5 метра, тому свидетельство – следы половодья на берегу, на деревьях и заборах.

В районе Подгороденки (это часть микрорайона Угловое) под водой оказались не только поля, огороды и частные домовладения, но и автотранспорт, строительная техника, склады с продовольствием, производственные и офисные помещения предприятий АО «Бетоныч», АО ИК «Ренессанс Групп» и ПКП ООО «Бриг». Что привело компании к огромным убыткам.

О конфликтном землеустройстве находчивого землевладельца жители микрорайона Трудовое сообщили в Межрайонную природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Артема, а также в редакцию газеты «Владивосток».

Была прямая, стала кривая

С момента удара тропического ливня и подъема речки Саперки прошло около месяца, но следы буйства водной стихии до сих пор видны на территории компании «Ренессанс Групп». Потоки воды протащили сюда под металлической оградой мелкую и крупную гальку, булыжники, вывороченные с корнем деревья. Плюс разворотили часть забетонированной площадки – ни проехать ни пройти.

Изуродованное русло Саперки, изогнутое буквой Z, буквально примыкает к металлическому забору АО ИК «Ренессанс Групп». В этом же месте еще недавно стояла сетка, перегородившая речку. На момент визита корреспондента «В» ее нижнюю часть землевладелец уже убрал, верхнюю часть рабочие демонтировали с помощью газорезки и автокрана.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости земельный участок в городе Артеме на улице 1-й Рабочей, 16а с 27 июня 2019 года – в собственности гражданина Желткова*. Надел расположен в водоохранной зоне Саперки и ее притоков. Эти сведения не секретные и находятся в свободном доступе.

Еще пять лет назад речка протекала по данной территории и ее русло было почти прямым, без крутых поворотов и стариц. Это хорошо видно на снимке, сделанном со спутника в 2014 году. При формировании земельного участка по вышеназванному адресу с присвоением ему кадастрового номера 25:27:070203:3220 часть речки была включена в его границы. Прошло совсем немного времени, и на фотоснимке этого же надела, сделанного из космоса в августе 2019 года, Саперка запечатлена протекающей по рукотворному руслу – за пределами своего исторического местоположения.

Судя по заросшим берегам, изменение русла произошло не год и не два назад. Какими проблемами для местных жителей и предпринимателей обернулось переселение реки, уже известно.

Чиновники речку «не заметили»

Но это еще не все. Как установил «В», при проведении работ в водоохранной зоне Саперки не был соблюден комплекс мер по охране окружающей среды. Так, вследствие изменения рельефа дна и берегов произошло замусоривание и замутнение вод некогда чистой нерестовой реки. Это привело к гибели рыбы и животного мира водного объекта. Налицо нарушение статей Водного кодекса РФ, Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», а также Федерального закона «О животном мире».

Следует напомнить, что лица, виновные в данных правонарушениях, в соответствии со ст. 68 Водного кодекса РФ несут административную и уголовную ответственность. При этом привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред. Лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его добровольно или в судебном порядке. Так записано в п. 1 ст. 69 Водного кодекса РФ. Будем надеяться, что органы правопорядка разберутся в сложившейся ситуации, найдут злоумышленника (или злоумышленников), поднявшего руку на речку Саперку, и накажут его по всей строгости закона. Чтобы другим было неповадно.

И еще один немаловажный момент. Река Саперка, до 1972 года носившая китайское имя Хангоуза, впервые появилась на картах Приморья в 1940 году. В соответствии со ст. 8 Водного кодекса РФ право собственности на реку должно принадлежать Российской Федерации. Наличие федерального водного объекта, а также его статус должны были учитываться при формировании вышеназванного земельного участка, так как часть Саперки протекала по его территории. О чем мы уже рассказывали. При таких условиях согласно действующему законодательству земельный участок не может быть предоставлен в аренду или в собственность ни физическому лицу, ни юридическому.

Между тем чиновники органа местного самоуправления, оформлявшие распорядительный акт по постановке на кадастровый учет и передаче в собственность данного земельного участка, «не заметили» присутствия речки Саперки на территории Артемовского городского округа. И выдали документы на право собственности земельной площади с кадастровым номером 25:27:070203:3220 вопреки всякому здравому смыслу. Как им удалось это провернуть, по недомыслию либо намеренно, должна разобраться Артемовская городская прокуратура или ФСБ.

Вернуть и почистить

Справедливости ради следует отметить, что в Водном кодексе РФ нет прямого запрета на изменение русла реки или ручья. В ряде нормативных документов и в том же Водном кодексе РФ прописано, что это возможно сделать при наличии проекта, определенных согласований, получения права пользования водным объектом и так далее в зависимости от целей проведения таких работ. При этом существуют определенные требования к использованию водных объектов. К примеру, в ст. 42 Водного кодекса РФ сказано, что при использовании водных объектов, входящих в водохозяйственные системы, не допускается изменение водного режима этих объектов, которое может привести к нарушению прав третьих лиц. В истории с речкой Саперкой это жители частного сектора Подгороденки и здешние предприниматели.

Кстати, местные старожилы рассказывали, что еще в 80-х годах прошлого столетия Саперка была полноводной рекой с чистой водой, которую использовали для хозяйственных нужд, не исключая приготовление пищи. В верховьях Саперки воду пили некипяченой, и никто не страдал от расстройства желудка. В реке водилась рыба, и по классификации Росрыболовства Саперка считалась нерестовой. На ее берегах отдыхали жители Артема, пионеры проводили слеты и играли в «Зарницу».

Прошли десятилетия. Саперка давно уже утратила статус реки, местами превратившись в обычный ручей. Ее мутные воды спокойны, как болото в лесу. До следующего субтропического ливня или тайфуна, кои в нашем регионе случаются чаще, чем выпадает снег зимой. И если речку не вернуть в старое русло, которое необходимо еще почистить, то жителям микрорайона Угловое, в том числе Подгороденки, надо готовиться к очередному наводнению со всеми жуткими последствиями.

* – фамилия изменена

Автор просит считать данную публикацию заявлением в Межрайонную природоохранную прокуратуру, а также в прокуратуру города Артема.