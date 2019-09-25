Спорт у моря закончился хорошей битвой Участники фестиваля «приценивались» к школам, выбирали секции и определяли свои способности

Утром прошедшего воскресенья на центральной площади Владивостока собралось более трех тысяч поклонников спорта: взрослые и юные, любители и профессионалы, болельщики и те, кто в силу практически детсадовского возраста только выбирает с родителями, чем же таким заняться, чтобы быть смелым, сильным и красивым. Город встречал фестиваль «Спорт у моря».

У такого инструктора не забалуешь

«Когда мы задумывали этот праздник, то хотели, чтобы как можно больше горожан узнали о спортивных секциях и направлениях, которые сегодня развиваются во Владивостоке, – обратился к гостям и участникам фестиваля Олег Гуменюк. – Для этого на одной площадке собрали самые популярные федерации, пригласили тренеров, готовых делиться опытом. Но прежде, чтобы действительно настроиться на спортивную волну, предлагаю всем начать это воскресное утро с зарядки! Присоединяйтесь!»

И горожане с удовольствием присоединились. Тем более что физруком выступил известный мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон. Он продемонстрировал публике элементы своей коронной разминки, которые бодро и весело повторяли участники фестиваля, а затем пошел в народ, устроив небольшую фотосессию с жителями и гостями Владивостока.

Выбери меня!

После зарядки центр праздника сместился на тематические зоны. Впервые на одной площадке Владивостока объединились представители всех спортивных направлений, чтобы рассказать горожанам о секциях, в которые они уже сегодня могут записаться.

Здесь же родителям бесплатно предлагали протестировать своих детей на предмет их спортивной предрасположенности, а после уже выбирать секцию для занятий.

У зоны «Единоборства» болели за выступающих бойцов приверженцы дзюдо, айкидо, киокушинкай, кудо, ушу, джиу-джитсу и многих других видов спортивного боя. На площадке «Тхэквондо» проходили тест на определение силовых качеств от СК Kim’s tiger. На «Ринге» следили за показательными выступлениями и открытыми тренировками по кикбоксингу и боксу.

«Своим ученикам всегда говорю, что бокс – это прежде всего битва умов, интеллекта, – говорит руководитель школы бокса «Надежды ринга» мастер спорта по боксу Александр Саломыков. – На ринге нужна не только хорошая физическая подготовка, надо уметь мгновенно принимать решения, иначе пропустишь удар. Бокс воспитывает концентрацию, вырабатывает силу воли. А эти качества всегда нужны в жизни. Так что даже если наши ребята и не свяжут свою карьеру с профессиональным спортом, то все равно занятия для них будут полезными».

На еще одной площадке горожане громко приветствовали мужские и женские команды по гандболу. Рядом болели поклонники стритбола. Большой популярностью пользовалась танцевальная зона, представившая широкий диапазон спортивного танца – от гимнастики, чир-спорта, аэробики до брейк-данса и акробатического рок-н-ролла. Трудно было не согласиться с названием площадки «Все мы разные. Хоккей один!», где проходили показательные выступления хоккеистов, развлекательные мастер-классы, викторины, а поклонники ХК «Адмирал» могли запечатлеть себя в его фотозоне.

В гостях у федерации стрельбы из лука можно было ощутить себя настоящими рейнджерами. На выставке снаряжения от СК «Спортклуб «Путешествия и приключения» – изучить туристические маршруты. С помощью «Скайлаза» – покорить мини-трассу, правда, детскую. А с городским Центром спортивной подготовки пройти дистанцию спортивного лабиринта.

Представили свои дисциплины Школа роллер-спорта «Family» и «Трикинг» от Общественной организации по развитию трикинга города Владивостока. Краевая федерация виндсерфинга и кайтсерфинга организовала выставку оборудования, городская федерации картинга – выставку картингов, а Шахматная федерация Владивостока – мастер-класс по игре в шахматы.

Кому что нужней и полезней

Площадка «Стань чемпионом» особо привлекала родителей с детьми, ибо здесь можно было пройти тестирование на предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта.

Как рассказал мастер спорта Александр Саломыков, комплексное обследование состоит из психофизиологического, антропометрического, спортивного и функционального исследований. Здесь надо пройти тесты на внимание, скорость реакции, память, а также определить индивидуальные особенности и тип темперамента.

Обследования больше напоминали игру: быстрее нажми, найди, построй последовательность и т.д. Но показатели физического состояния измеряются по полной программе – рост, вес, АД, диаметр тела, форма грудной клетки, спины, толщина кожно-жировых складок. С помощью теста Руфье определяют работоспособность сердца при физической нагрузке, стэп-теста – выносливость дыхательной и сердечно-сосудистой систем, PWC 170 – общую работоспособность, теста Ромберга – состояние вестибулярного аппарата.

И, конечно, ключевые физические упражнения: прыжок в длину с места, прыжок в высоту, выкрут прямых рук вперед-назад, наклон вперед из положения сидя, челночный бег, бег на 15 метров, бросок и ловля мяча после отскока в парах, подтягивание на высокой перекладине.

Организаторы фестиваля уверили, что подобные мероприятия будут проводиться несколько раз в году, и не только по летним, но и зимним видам спорта, которые на этой ярмарке спорта не были широко представлены.

Стань чемпионом

Закончился праздник хорошим боем. Международным. Впервые под открытым небом на центральной площади Владивостока состоялся турнир «Битва на море», в котором выступили спортсмены из России, Кореи, Бразилии и Монголии.

Девять поединков, из которых самыми острыми по накалу эмоций и зрительских ожиданий стали три последних боя. Владивостокцы не уставали поддерживать воспитанницу клуба IPPON Юлию Тучкину, которой противостояла Ким Йонг Джи из Южной Кореи. В упорной борьбе в трех раундах сильнее все-таки оказалась Юлия.

Под занавес турнира – долгожданный бой на Кубок губернатора края между офицером Российской армии неоднократным чемпионом мира и Европы по смешанному боевому единоборству MMA Шамилем Абдулаевым и Патриком Оливейрой, представляющим полицейский спецназ Бразилии. Прошло всего 4 минуты 28 секунд с начала первого раунда, и техническим нокаутом россиянин досрочно одерживает победу.

Кстати, Шамиль Абдулаев, как сообщает пресс-служба мэрии, в свое время проходил службу в Приморье, где он впервые и стал чемпионом мира по смешанному боевому единоборству ММА. Так что очень даже возможно, что кто-то из молодых и юных, побывавших на этом празднике, тоже станет чемпионом. И неважно, какого вида спорта. Главное, чтобы у человека была цель.

Автор: Кирилл КУЗЬМИН