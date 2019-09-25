Приготовьте 28 рублей: утвержден новый тариф на проезд в автобусах Пользование общественным транспортом в столице ДФО подорожает в ближайшее время: поездка на автобусе выросла в цене на 5 рублей, на трамвае и троллейбусе – на 4 рубля.

Новые тарифы утверждены на заседании владивостокской городской комиссии по вопросам регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским, автомобильным и электрическим транспортом в понедельник, 23 сентября, информирует пресс-служба мэрии.

В соответствии с решением комиссии стоимость проезда в автобусе теперь составит 28 рублей, в трамвае, троллейбусе и фуникулере – 20 рублей. Комиссия рекомендовала администрации Владивостока принять соответствующее постановление. Документ вступит в силу со дня его опубликования. Планируется, что это может произойти уже в ближайшие дни.

Как уже сообщал «В», изначально перевозчики предлагали установить тариф в среднем от 31 до 34 рублей. Однако по решению главы города Олега Гуменюка тариф остался социально ответственным и приемлемым для пассажиров.

Как подчеркнула первый заместитель главы администрации Ольга Козерацкая, тариф учитывает основные подтвержденные документами расчеты, представленные компаниями-перевозчиками.

Напомним, что сейчас цена поездки в автобусе составляет 23 рубля, в троллейбусе и трамвае – 16 рублей, на фуникулере – 14 рублей. Рост тарифа обусловлен ростом цен на топливо и запчасти, другие необходимые хозяйственные нужды, а также необходимостью обновления парка общественного транспорта.

Как отмечают в городском управлении транспорта, с повышением тарифа на проезд будет усилен контроль за качеством обслуживания в общественном транспорте. Каждый автобус, троллейбус, трамвай должен быть технически исправным и чистым, соблюдать график движения, быть оборудованным системой ГЛОНАСС, терминалом безналичной оплаты проезда. Должны также соблюдаться другие условия договоров с компаниями-перевозчиками.

Автор: Отдел новостей «В»