Побеждаем по-русски 17-й международный кинофестиваль стран АТР завершился триумфом российского кинематографа

Фестивальная неделя пронеслась так, что фанаты киноискусства и выдохнуть не успели. И вот уже по голубой звездной дорожке «Меридианов Тихого» поднимаются звезды мирового и отечественного кино на церемонию подведения итогов и закрытия кинофорума...

Нынешний президент «Меридианов...» Константин Хабенский к этому времени уже покинул Владивосток (коварно кинув журналистов, на многие вопросы которых отвечал так: «Давайте я расскажу вам об этом после закрытия кинофестиваля»), так что у входа на Приморскую сцену Мариинского театра, где проходила церемония закрытия, гостей встречал лишь Ефим Звеняцкий, возглавляющий оргкомитет фестиваля.

Непостоянная приморская погода, на этот раз решившая-таки порадовать участников церемонии теплом, так щедро поливала солнечными лучами дорожку, так эффектно оттеняла блики в прическах и платьях актрис, что собравшиеся вокруг зрители искренне восхищались не только каждой гостьей фестиваля, но и всем этим блестяще-пафосным действом.

Но, разумеется, всем хотелось поскорее попасть в зал и узнать итоги работы жюри. Ведь, как сказала Анна Меликян, возглавлявшая главную судейскую коллегию 17-х «Меридианов…», «даже если ты понимаешь, что не в призе дело, попав на фестиваль, ты поневоле заражаешься этой гонкой, надеешься, переживаешь, ждешь…»

Ну что ж, патриоты и поклонники российского кино могут с полным правом ликовать: основные призы наши! Причем призовые картины получили награды и главного жюри фестиваля, и жюри ФИПРЕССИ, и жюри NetPack.

Александр Золотухин, режиссер фильма «Мальчик русский» (он повествует о событиях Первой мировой войны), получившего Гран-при, так рассказывал о своей работе: «Первая мировая – рубеж, ставший отправной точкой для многих других событий и в России, и в Европе. На долю одного поколения выпали тяжелые испытания, и мне хотелось взглянуть на этих людей и понять, какими они были, как смогли пережить трагические события. Важна была не столько сама война, сколько люди на войне».

Собравшиеся на церемонию отмечали, что в этом году мало кто из кинематографистов приехал на фестиваль лично: призы выходили получать то представители консульств, то кто-то из членов съемочной группы. А «бессмертный» Кристофер Ламберт, который вручал приз за лучшую женскую роль, даже растерялся, когда вышел на сцену и какое-то время стоял там один (интервью с актером читайте в одном из ближайших выпусков толстушки «В»). Но все это были обычные для такого живого действа, как церемония закрытия кинофестиваля, накладки. Они случаются всегда.

Теперь киноманы будут ждать следующих, 18-х «Меридианов…», остался всего-то год. Попросим Тихий океан на это время избавить нас от циклонов, тайфунов и иных катаклизмов…

Лауреаты 17-го МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»

Гран-при за лучший полнометражный фильм:

«Мальчик русский», режиссер Александр Золотухин, Россия.

Приз за лучший короткометражный фильм:

«Братство», режиссер Мириам Жубер, Канада, Тунис, Катар, Швеция.

Приз за лучшую режиссуру:

Режиссер Александр Лунгин, «Большая поэзия», Россия.

Приз за лучшую женскую роль:

Актриса Летиция Гомез, фильм «Литиганте», Колумбия.

Приз за лучшую мужскую роль:

Актер Тоби Уоллес, фильм «Адское невезение», Австралия.

Специальный приз жюри:

«Гуру», режиссер Рори Барриентос Ламас, Чили.

Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм:

Фильм «Новогодний ремонт», режиссер Артур Пинхасов, Россия.

Приз имени Юла Бриннера:

Актриса Таисия Вилкова, фильм «Выше неба», режиссер Оксана Карас, Россия.

Приз губернатора Приморского края «9288 км»:

Режиссер Павел Лунгин, Россия.

Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший полнометражный фильм:

Фильм «Мальчик русский», режиссер Александр Золотухин, Россия.

Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший короткометражный фильм:

Фильм «Чичи», режиссер Дэвид Нессл, США.

Приз жюри NetPack (НЕТПАК):

Фильм «Большая поэзия», режиссер Александр Лунгин, Россия.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ