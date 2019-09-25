Суд «оживил» жительницу Приморья Уроженку Хасанского района, сначала потерянную, а затем и «опознанную» родственниками в морге, два года назад признали умершей, о чем местный загс и выдал соответствующую справку. Однако женщина, вернувшись в родные края, мертвой душой числиться не пожелала и обратилась в прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, проверку по этому обращению провела Лесозаводская межрайонная прокуратура. Было установлено, что в период с 2017-го по 2019 год женщина находилась на сезонных работах и утратила связь со своими родственниками. При этом в апреле 2017-го на трассе Владивосток – Хабаровск в районе села Тамга (входит в Лесозаводский ГО) произошло ДТП, в результате которого был совершен наезд на неустановленную женщину-пешехода, скончавшуюся на месте от полученных травм.

В ходе следствия близкие заявительницы ошибочно опознали в погибшей свою пропавшую родственницу. А спустя два года она вернулась домой…

Учитывая данные обстоятельства, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об аннулировании записи о смерти лица в книге записи актов гражданского состояния. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, возобновлено дело об установлении личности женщины, погибшей в апреле 2017 года в результате ДТП.

Автор: Отдел новостей «В»