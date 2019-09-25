Спортзал даст импульс к новой жизни Открыл свои двери после ремонта специализированный спортивный зал Приморского центра адаптивной физкультуры и спорта в спорткомплексе «Олимпиец» во Владивостоке, сообщает краевая пресс-служба.

Это отличная новость для людей с ограниченными возможностями здоровья и для пенсионеров.

– Благодаря ремонту в одном помещении организованы три тренировочные зоны: зал для групповых занятий, тренажерный зал и кардиозона, – рассказывает директор центра Александр Цыбульский. – В тренажерном зале установили новое оборудование, которое будет удобно инвалидам. Приняли на работу тренеров со специальным образованием. На данный момент у нас занимаются на постоянной основе более 100 человек с различными заболеваниями: с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, зрения, интеллекта. Также в нашем зале бесплатно занимаются пенсионеры.

Как отметили в департаменте физкультуры и спорта, в последнее время инваспорт в Приморье активно развивается, а с созданием в 2017 году краевого центра адаптивной физкультуры и спорта это направление получило новый импульс. Инвалиды могут бесплатно заниматься здесь лечебной физкультурой и несколькими видами спорта: баскетболом, регби и танцами на колясках, настольным теннисом, легкой атлетикой, парусным спортом, греблей, бочча, плаванием, мини-футболом, голболом (слепые), следж-хоккеем. Отделения центра работают также в Артеме, Уссурийске, Находке, Владивостоке, Лесозаводске и Пограничном районе.

Автор: Отдел новостей «В»