Черепков покинул мэрию. Взяли Русских Кадровые рокировки происходят в мэрии приморской столицы. На должность заместителя главы администрации города распоряжением мэра Олега Гуменюка назначен Сергей Русских.

А ранее занимавший пост заместителя главы администрации Владивостока Владимир Черепков ушел по собственному желанию, сообщает городская пресс-служба.

На новом посту Сергей Русских будет курировать работу нескольких управлений: транспорта, по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по защите государственной тайны, а также работать с мобилизационным отделом. В зоне ответственности Сергея Русских останется контроль работы административно-территориального управления Фрунзенского района, которое он возглавлял до этого назначения.

Автор: Отдел новостей «В»