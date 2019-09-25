Что выбрать: деньги или лекарство? Меньше недели остается у льготников Приморья, чтобы определиться с набором социальных услуг на 2020 год, напоминает портал VladMedicina.ru.

Правильный выбор, сделанный гражданами, имеющими статус федерального льготника, позволит им в новом году получать дорогостоящие лекарственные препараты бесплатно, подчеркивают в краевом департаменте здравоохранения. Заявление о принятом решении необходимо подать до 1 октября текущего года.

Заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор, уточняют в ведомстве. Подать такое заявление и сделать выбор в пользу получения социальных услуг можно через портал госуслуг, в МФЦ или обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации или фактического проживания.

Граждане, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо его лекарственной составляющей в пользу денежной компенсации, не смогут получать бесплатно необходимые лекарства, придется покупать их самостоятельно. Как показывает практика, такая ноша для семейного бюджета может оказаться просто непосильной. Если же человек сохраняет за собой право на набор соцуслуг, государство в рамках действующего законодательства обеспечит эффективную защиту реализации его прав.

В 2019 году те, кто выбрал компенсацию, по нормативу получают 860,6 рубля в месяц. В год это 10327,2 рубля, а это, как правило, средняя стоимость лекарств, приобретаемых департаментом для одного пациента в месяц. На сегодня средняя стоимость одного препарата в Приморье для льготника, приобретаемая по назначению врача, составляет в среднем 4385,93 рубля.

Автор: Отдел новостей «В»